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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:37

Кто должен возглавить «Кубань» после Евсеева? Мнение Щербаченко

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Эксперт «СЭ» по первой лиге Федор Щербаченко прокомментировал ситуацию в «Кубани». Вчера Вадим Евсеев покинул пост главного тренера команды.

— Вы не чужой человек для «Кубани». Не рассматриваете вариант вновь поработать в клубе?

— Нет. Сейчас у меня другие планы. Но, конечно, переживаю за команду. Плохая история... Матч с «Черноморцем, мягко говоря, не убедил. Думаю, Вадим Евсеев понял, что не готов изменить ситуацию. В итоге он решил дать шанс новому наставнику, который, возможно, спасет краснодарцев. Хотя все это уже становится некоей традицией. Мы помним, как Александр Григорян встал у руля желто-зеленых на последние три игры и смог их оставить в ФНЛ. Сейчас приходится констатировать, что «Кубань» — один из главных кандидатов на вылет.

— Что же делать?

— Ходят разные разговоры о новом тренере и путях развития клуба. Один из вариантов — старый новый инвестор приходит в «Кубань», возвращается туда со своим менеджментом и начинает исправлять ситуацию. Мне этот вариант кажется весьма перспективным. Почему? Люди доказали в свое время, что могут решать серьезные задачи, вплоть до участия в еврокубках. Надо срочно что-то менять. 800 человек на трибунах — это серьезный звоночек. Значит, увы, команда не выполняет социальную функцию. Нужно, чтобы «Кубань вновь вызывала к себе интерес.

— Кого вы видите новым главным тренером команды?

— Знаю, что есть шорт-лист кандидатов. Говорят, что рассматриваются специалисты, которые в разных ролях работали в «Кубани». Это Маминов, Евдокимов, Сосницкий, Южанин и другие. Многие из них, естественно, будут заключать контракты минимум на год. Но никто не знает, где окажется «Кубань» по окончании этого сезона.

— Так кто, на ваш взгляд, приоритетный вариант?

— Моя версия: Николай Николаевич Южанин. Почему он? Сейчас нужен местный тренер. Южанин работает в системе клуба, в академии, знает все детали, нюансы. Довольно опытный специалист, многое прошедший. Почему бы не дать ему шанс спасти команду и предложить пока контракт до конца сезона? Не забывайте, что Южанин выводил «Кубань» в РПЛ. Думаю, ему по силам сделать хотя бы так, чтобы «Кубань» смотрелась на поле достойно, а не так, как она выглядела в Новороссийске. А возможно, Южанину и удастся сохранить краснодарцам прописку в первой лиге.

Евсеев возглавлял «Кубань» с 11 сентября 2023 года. Под руководством 48-летнего специалиста команда провела 17 матчей — 4 победы, 5 ничьих и 8 поражений. Краснодарцы после 25 туров с 22 очками занимают 17-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Вадим Евсеев
Первая лига
ФК Кубань
Федор Щербаченко
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