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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:37

Овчинников о Талалаеве: «Он в каждой команде все доказывает, как сейчас и в «Химках»

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Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением об Андрее Талалаеве.

51-летний специалист возглавил подмосковные «Химки» в апреле 2023 года.

«Талалаев в каждой команде все доказывает, как сейчас и в «Химках». Думаю, он выйдет в РПЛ, потому что это специалист, который должен работать в высшей лиге. Не могу сказать, что «Химки» — это суперклуб, но Талалаев там добивается результата, а это главное. Дай Бог, чтобы «Химки» Талалаева вышли в РПЛ и закрепились там», — цитирует Овчинникова Legalbet.

На данный момент «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков в 25 турах.

13 апреля подмосковный клуб проведет домашний матч с «Шинником».

Источник: Legalbet
Андрей Талалаев
Первая лига
ФК Химки
Валерий Овчинников
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