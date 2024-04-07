ФНЛ: расписание матчей и трансляции игр первой лиги 7 апреля

Сегодня, 10:30
В воскресенье, 7 апреля запланировано четыре игры 26-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встреч игрового дня. Время начала — московское.
14:00. «Сокол» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
14:00. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
16:00. «Черноморец» — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
19:30. «Динамо Махачкала» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
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