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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:30

ФНЛ: расписание матчей и трансляции игр первой лиги 7 апреля

«Динамо Махачкала» сыграет с «Енисеем» в Первой лиге 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Герасимов (ФК «Нефтехимик»).
Фото ФК «Нефтехимик»
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В воскресенье, 7 апреля запланировано четыре игры 26-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встреч игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 7 апреля

7 апреля, воскресенье

14:00. «Сокол» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

14:00. «СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

16:00. «Черноморец» — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

19:30. «Динамо Махачкала» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
ФК Кубань
ФК Нефтехимик
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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