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ФНЛ

29 сентября, 10:54

ФНЛ создала рабочую группу по интеграции клубов из Крыма в чемпионат России

Иван Торопцев
Корреспондент
ФНЛ создала рабочую группу по интеграции клубов из Крыма в чемпионат России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

«Создана рабочая группа по теме интеграции футбольных клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России, планируется проведение видеоконференции с участием представителей федераций Крыма и Севастополя. Возглавил группу Наиль Измайлов», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ФНЛ.

27 сентября сообщалось, что клубы из чемпионата Крыма «Таврия», «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220929/fnl-1820240887.html
Футбол
Первая лига
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