ФНЛ создала рабочую группу по интеграции клубов из Крыма в чемпионат России

Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

«Создана рабочая группа по теме интеграции футбольных клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России, планируется проведение видеоконференции с участием представителей федераций Крыма и Севастополя. Возглавил группу Наиль Измайлов», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ФНЛ.

27 сентября сообщалось, что клубы из чемпионата Крыма «Таврия», «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.