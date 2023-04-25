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Сегодня, 16:49

Футбольный тренер Мичков рассказал о непростом финансовом положении в своем детстве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал о непростом финансовом положении в своем детстве и молодости.

«Тогда, в 1994-м, помню, поехал я в Польшу на турнир. Нам дали по 120 долларов суточных. Из них я привез домой сотку. На нее жили месяц. Посмотрите фильм «Хакер» с Машковым, там программист гордится, что его взяли на работу с зарплатой 100 долларов. Хорошие деньги. Еще про деньги. Я играл за «Торпедо» на Кубке свободы-1992, его приезжал судить американский арбитр. Через год мы съездили на аналогичный турнир в Штаты. В 1994-м этот судья прислал по 20 долларов мне и Сане Мурушкину. На эти 20 долларов мать купила мне два спортивных костюма. То есть представляешь, что такое для нас сотня? Инфляция же была тогда ежемесячная, процентов под 70, еще и деноминация. В 1994-м меня поставили на ставку — то ли 70 рублей, то ли 70 тысяч. Через год ее подняли до 300. Я не прибавил никак в плане футбола, это просто рубль в пять раз обесценился. Сами выращивали картошку: была земля вокруг дома плюс участок, шесть соток. Зимой картошка была основной едой, ну и помидоры с огурцами мама на зиму закатывала, заставляла консервами погреб», — приводит слова Мичкова Sport24.

После 28 матчей «Балтика» лидирует в турнирной таблице первой лиги, набрав 57 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-futbolnyy-trener-michkov-o-detstve-zhili-na-sto-dollarov-mesyats-ne-znayu-kakby-obkhodilis-bez-maminykh-zapasov
Футбол
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