Калешин рассказал, зачем заставляет игроков «Акрона» чистить зубы после тренировок

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о важности чистки зубов игроками после тренировок.

«Это помогает. Есть исследование в Германии... Не помню, какой именно клуб делал. Мы внедрили еще в «Кубани». У футболиста после тренировки во рту кислая среда на слизистой, она становится щелочной. Чем раньше ты избавляешься от этой среды, тем быстрее мозг воспринимает восстановление гликогенов. Оттянешь на 30 минут, медленнее восстанавливаешься, а на сборах по две тренировки, и важно 4-5 часов между ними провести с максимальной пользой. У нас у поля была своя раздевалка. Купили 25 зубных щеток и 10 тюбиков зубной пасты. Пацаны сначала смеялись, а я сказал, что буду лично ходить и проверять. У нас были опытные Гогниев, Леха Гай, Бендзь — они прониклись. А когда делают старшие, то и молодые подтягиваются», — приводит «Чемпионат» слова Калешина.

44-летний специалист возглавляет «Акрон» с 2022 года. Ранее тольяттинская команда вышла в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится с «Краснодаром». В турнирной таблице первой лиги «Акрон» занимает 13-е место, набрав 35 очков за 28 туров.