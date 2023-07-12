Гаргаев рассказал, что Бердыев мог возглавить «Фатих Карагюмрюк»

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Представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюк», россиянина Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал, что российский тренер Курбан Бердыев мог возглавить турецкий клуб.
«Да, «Фатих» проявлял интерес к Бердыеву, ведь это выдающийся тренер. Пока клуб не мог определиться с тренером, я разговаривал с руководителями и объяснял, что Курбан Бекиевич — системный специалист, который может дать многое команде и вывести ее на другой уровень. Медлительность руководства «Фатиха» привела к тому, что Бердыев принял махачкалинское «Динамо». Они опоздали, хотя спортивный директор Мурат Акын и президент Сулейман Хурма лично общались с Курбаном Бекиевичем. Также отмечу, что Фабио Каннаваро тоже вел с ними переговоры, но стороны не сошлись, и итальянец не станет тренером «Фатих Карагюмрюк», — приводит слова Гарнаева Sport24.
9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.