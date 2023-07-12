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Сегодня, 12:15

Источник: экс-тренер «Пари НН» Горлов может войти в штаб Клотета в «Торпедо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Енисея» и «Пари НН» Артем Горлов может войти в тренерский штаб «Торпедо» по приглашению Жозепа Клотета, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны уже достигли предварительного соглашения. Пока решается, будет ли 36-летний Горлов в «Торпедо» ассистентом главного тренера или займет должность консультанта.

Последним клубом Горлова стал «Пари НН», который тренер возглавлял с января по апрель 2023 года. Под его руководством команда провела 6 матчей во всех турнирах, одержала 1 победу и потерпела 5 поражений.

Источник: Metaratings
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
Жозеп Клотет
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