Гурам Аджоев покинул пост президента тульского «Арсенала»

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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что покидает клуб. По словам руководителя, он написал заявление об увольнении на прошлой неделе.
Результаты «Арсенала» за время своей работы в клубе Аджоев оценивает, как достойные. Клуб три года подряд завершал сезон РПЛ в первой восьмерке — в 2018, 2019 и 2020 годах.
«Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом», хотя футболу в Туле 100 лет. Это все исторические результаты, лучшие достижения за все время существования клуба.
Почему клуб не сумел вернуться в РПЛ? Не хочется много говорить на эту тему. Ключевой момент — это финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Как раз в те месяцы, когда идут игры чемпионата. Так большие задачи не решаются», — цитирует руководителя matchtv.ru.
В прошлом сезоне «Арсенал» набрал 41 очко и занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда покинула РПЛ по итогам сезона-2021/22.
Аджоев занимал пост президента «Арсенала» с 2016 года. До этого он был спортивным директором «Динамо» (Москва) - с 2013 по 2015 год.