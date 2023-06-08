Кухарчук: «Когда я был маленьким, на трибуны приходили мужики, работяги с пивом и воблой на газетке и кайфовали»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о возможном одобрении спиртных напитков на футбольных стадионах.

«Пусть мужики приходят и пьют пиво! Когда я был маленьким, на трибуны приходили мужики, работяги с пивом и воблой на газетке и кайфовали от игры. Поболели, выплеснули эмоции и пошли дальше. Можно просто закрывать пиво пакетом или чем-то подобным — всяко лучше будет. Это же футбол, пусть люди отдыхают и выпьют по баночке пива», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.