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Сегодня, 21:14

Кухарчук: «Когда я был маленьким, на трибуны приходили мужики, работяги с пивом и воблой на газетке и кайфовали»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о возможном одобрении спиртных напитков на футбольных стадионах.

«Пусть мужики приходят и пьют пиво! Когда я был маленьким, на трибуны приходили мужики, работяги с пивом и воблой на газетке и кайфовали от игры. Поболели, выплеснули эмоции и пошли дальше. Можно просто закрывать пиво пакетом или чем-то подобным — всяко лучше будет. Это же футбол, пусть люди отдыхают и выпьют по баночке пива», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

Источник: Sport24
Илья Кухарчук
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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