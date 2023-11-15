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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:39

Константин Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца»

Ана Горшкова
Корреспондент
Главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов.
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец&quot;
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«Черноморец» и Константин Зырянов приняли совместное решение о расторжении контракта.

Вместе с Зыряновым клуб покидают помощник главного тренера Константин Лобов, тренер Дмитрий Вязьмикин и тренер вратарей Юрий Окрошидзе.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в ФНЛ по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере. О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи», — приводит пресс-служба клуба слова президента «Черноморца» Андрея Кравченко.

46-летний Зырянов в октябре 2022 года был назначен главным тренером новороссийского клуба.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 турах. У команды 3 победы, 6 поражений и 9 ничейных результатов.

Источник: ФК Черноморец
Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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