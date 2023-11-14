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Главный тренер «Родины» о сыне Тихонова: «Игрок с большим талантом»

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Главный тренер «Родины» Франк Артига охарактеризовал полузащитника Дениса Тихонова, который является сыном экс-футболиста «Спартака» Андрея Тихонова.

«Знаю, что его отец — легенда российского футбола. Я с ним лично не знаком, но проинформирован, смотрел видео с его играми. Андрей Тихонов был отличным футболистом.

Про его сына могу сказать, что это игрок с большим талантом. Минувшей весной он играл важную роль в нашей команде, уверен, что в этом сезоне он сделает следующий шаг. Иногда он слишком сильно давит на себя, так как очень ответственный. Видно, что он отличается от многих игроков из-за своей футбольной крови», — цитирует Артигу Metaratings.ru.

Денис Тихонов выступает за «Родину» с 2021 года. Текущий сезон он проводит в составе «Родины-2».

Источник: Metaratings.ru
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