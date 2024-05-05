«Кубань» потерпела домашнее поражение от «Ленинградца» в матче первой лиги

«Кубань» дома уступила «Ленинградцу» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Авторами забитых мячей стали Сергей Ильин и Михаил Горелишвили.

На 49-й минуте встречи защитник хозяев Евгений Осипов получил прямую красную карточку. Спустя две минуты с поля был удален хавбек гостей Эдуард Суханов.

«Ленинградец» набрал 30 очков и покинул зону вылета первой лиги, расположившись на 15-м месте в турнирной таблице. «Кубань» осталась на 18-й строчке (23).

В следующем матче «Кубань» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Ленинградец» примет «Химки». Обе встречи пройдут 12 мая.