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Сегодня, 17:26

«Кубань» назначила Евсеева главным тренером команды

Ана Горшкова
Корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вадим Евсеев назначен главным тренером «Кубани».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 47-летнего специалиста рассчитан до окончания сезона-2023/24. С сегодняшнего дня он приступает к работе. В команду нового наставника войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

11 сентября «Кубань» объявила об уходе Александра Григоряна с поста главного тренера команды.

Ранее Евсеев работал в «Факеле», который покинул 5 сентября. Под его руководством команда провела 17 матчей во всех турнирах, в которых одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.

Источник: ФК Кубань
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
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