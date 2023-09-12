«Кубань» назначила Евсеева главным тренером команды

Вадим Евсеев назначен главным тренером «Кубани».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 47-летнего специалиста рассчитан до окончания сезона-2023/24. С сегодняшнего дня он приступает к работе. В команду нового наставника войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

11 сентября «Кубань» объявила об уходе Александра Григоряна с поста главного тренера команды.

Ранее Евсеев работал в «Факеле», который покинул 5 сентября. Под его руководством команда провела 17 матчей во всех турнирах, в которых одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.