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Сегодня, 11:48

Кухарчук рассказал, как складывались отношения с президеном «Торпедо» Савиным и тренером Клотетом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, выступавший ранее за «Торпедо», рассказал, как складывались отношения с президеном «Торпедо» Ярославом Савиным и новым главным тренером Пепом Клотетом.

«После ничьей с «Пари НН» нам засчитали техническую победу. И вдруг убирают Талалаева. Почему — я не знаю до сих пор. Перед этим поменялось руководство, пришел Савин. Он интересовался у команды, что сделать лучше, тоже хотел, чтобы «Торпедо» было в РПЛ. Но Талалаева сменил Клотет. Сразу стало видно: Пеп не знаком с командой. Первую неделю на тренировках мы каждый день проводили двусторонки. Клотету нужно было разобраться, что представляют собой футболисты. А разбираться вообще было некогда — нужно было спасать ситуацию. С «Ростовом» я вообще не получил игрового времени. Для меня это было как затрещина: «Сиди и знай свое место!» А я пришел помогать команде, амбиции зашкаливали. Поэтому сам решил поговорить с главным тренером и президентом. Донес до руководства: я — человек, на которого они могут рассчитывать в футбольном плане. Как показалось, они меня услышали. В следующем матче с «Факелом» мы победили 2:0, а я забил», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 6-е место в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-570928-sidi-i-znay-svoye-mesto-eto-bylo-kak-zatreshchina-eks-futbolist-torpedo-o-razgovore-s-trenerom-i-prezidentom
Илья Кухарчук
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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 И В Н П +/- О
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 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
2
 Алания 6 4 1 1 8-3 13
3
 Сокол 6 4 1 1 6-6 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
7
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
8
 Химки 6 3 0 3 7-7 9
9
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
10
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
11
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
12
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
14
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
15
 Ленинградец 6 1 3 2 3-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 6 0 1 5 5-13 1
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26.08 17:00
Химки – Волгарь
 - : -
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 - : -
26.08 18:30
Кубань – Алания
 - : -
27.08 00:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 - : -
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
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