Кухарчук рассказал, как складывались отношения с президеном «Торпедо» Савиным и тренером Клотетом

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, выступавший ранее за «Торпедо», рассказал, как складывались отношения с президеном «Торпедо» Ярославом Савиным и новым главным тренером Пепом Клотетом.

«После ничьей с «Пари НН» нам засчитали техническую победу. И вдруг убирают Талалаева. Почему — я не знаю до сих пор. Перед этим поменялось руководство, пришел Савин. Он интересовался у команды, что сделать лучше, тоже хотел, чтобы «Торпедо» было в РПЛ. Но Талалаева сменил Клотет. Сразу стало видно: Пеп не знаком с командой. Первую неделю на тренировках мы каждый день проводили двусторонки. Клотету нужно было разобраться, что представляют собой футболисты. А разбираться вообще было некогда — нужно было спасать ситуацию. С «Ростовом» я вообще не получил игрового времени. Для меня это было как затрещина: «Сиди и знай свое место!» А я пришел помогать команде, амбиции зашкаливали. Поэтому сам решил поговорить с главным тренером и президентом. Донес до руководства: я — человек, на которого они могут рассчитывать в футбольном плане. Как показалось, они меня услышали. В следующем матче с «Факелом» мы победили 2:0, а я забил», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 6-е место в первой лиге.