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Сегодня, 19:09

Кузьмин сообщил, что общается с руководством «Рубина» о своем будущем

Алина Савинова
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Тренер «Рубина» Олег Кузьмин ответил на вопросы о своем будущем в казанской команде.

— Вы говорили, что обсудите вопрос вашего будущего с руководством «Рубина».

— Мы в процессе, общаемся. У меня есть понимание, но пока не хочу им делиться, — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмина.

— Есть какой-то дедлайн по решению?

— Все вопросы к руководству. Окончательное решение принимают руководители.

Кузьмин работает в казанском клубе с апреля 2019 года. В январе 2022-го «Рубин» не взял специалиста на сборы в Турцию. Позже тренер рассказал, что ждет встречи с руководством клуба. 20 февраля стало известно о том, что Кузьмин может возглавить женскую команду «Рубина».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kuz-min-obshhaemsya-s-rukovodstvom-rubina-o-moem-budushhem/
Олег Кузьмин
ФК Рубин (Казань)
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