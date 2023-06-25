Гендиректор «Ленинградца» Левит: «Мы не хотели, чтобы Дмитриев уходил, но «Урал» воспользовался опцией выкупа»

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит прокомментировал трансфер форварда Игоря Дмитриева в «Урал».

«Мы не хотели, чтобы Игорь уходил. Он отличный парень, игрок, к тому же наш, питерский. В прошлом году пересмотрели условия его контракта. Считали, что правильно сделали, хотя в этом не было необходимости. Но в контракте футболиста была прописана сумма выкупа, «Урал» этим воспользовался, так что оставить Дмитриева в «Ленинградце» не было никакой возможности. Мы все равно за него рады, желаем ему всяческих успехов в РПЛ. Будем следить за Игорем в «Урале», — приводит «РБ Спорт» слова Левита.

Также он отметил, что трансфер 18-летнего нападающего стал самым дорогим в истории клуба.

В минувшем сезоне Дмитриев провел 26 матчей за «Ленинградец» во второй лиге, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.