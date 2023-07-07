Митрофанов: «Работаем над увеличением доходности первой лиги»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился ожиданиями от нового сезона первой лиги.

«Рассчитываю, что новый сезон пройдет не менее интересно, чем предыдущий. Совместно с лигой мы пытаемся совершенствовать систему соревнований и работаем над увеличением доходности первой лиги. Сезон будет непростым, в определенном смысле он будет переходным. Но мы уверены, что высоко профессиональное руководство лиги и клубов с этой задачей (провести сезон) справится. РФС будет помогать. Радостно, что клубов первой лиги становится больше, лицензирование проходит легче», — сказал Митрофанов.

Первый тур сезона-2023/24 начнется 15 июля матчем «Торпедо» — «Динамо» Махачкала.