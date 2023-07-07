Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:26

Митрофанов: «Работаем над увеличением доходности первой лиги»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился ожиданиями от нового сезона первой лиги.

«Рассчитываю, что новый сезон пройдет не менее интересно, чем предыдущий. Совместно с лигой мы пытаемся совершенствовать систему соревнований и работаем над увеличением доходности первой лиги. Сезон будет непростым, в определенном смысле он будет переходным. Но мы уверены, что высоко профессиональное руководство лиги и клубов с этой задачей (провести сезон) справится. РФС будет помогать. Радостно, что клубов первой лиги становится больше, лицензирование проходит легче», — сказал Митрофанов.

Первый тур сезона-2023/24 начнется 15 июля матчем «Торпедо» — «Динамо» Махачкала.

Максим Митрофанов
2
Обсудить
Читайте также
Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» подписал россиянина, игравшего последние 6 лет в Чехии

Измайлов: «Планируем проведение зимнего кубка первой лиги»