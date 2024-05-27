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Сегодня, 01:34

«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Флориду» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Игроки «Рейнджерс».
Фото ХК «Рейнджерс»
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«Флорида» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ в овертайме уступила «Рейнджерс» со счетом 4:5.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Рейнхарт, еще по голу забили Александр Барков и Густав Форслинг, вратарь Сергей Бобровский отразил бросков из 18 из 23. У гостей по дублю оформили Алексис Лафренье и Барклай Гудроу, победную шайбу забросил Алекс Веннберг, вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 38.

Счет в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 29 мая и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Финал конференции

«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Райнхарт — 6 (бол., Барков, Ткачак), 2:50 — 1:0. Лафренье — 5 (Трочек, Труба), 7:17 — 1:1. Гудроу — 5 (Шнайдер, Куилль), 7:42 — 1:2. Райнхарт — 7 (бол., Верхэге), 14:46 — 2:2. Лафренье — 6 (Миллер, Труба), 35:23 — 2:3. Гудроу — 6 (мен., Трочек, Линдгрен), 38:14 — 2:4. Барков — 6 (Верхэге, Миккола), 45:04 — 3:4. Форслинг — 3 (Ткачак, Родригес), 46:58 — 4:4. Веннберг — 1 (Линдгрен, Какко), 65:35 — 4:5.

Вратари: Бобровский — Шестеркин.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 38 (14+5+13+6) — 23 (8+7+4+4).

Наши: Куликов (13.00/0/-2), Тарасенко (13.15/2/-1) — Панарин (19.53/1/+2).

26 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 1-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
2
59
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