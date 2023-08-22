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Сегодня, 15:28

Новиков заявил, что бюджет «Нефтехимика» составляет под 300 миллионов рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков заявил, что у клуба нет возможности установить ВАР.

«Дело в том, что не все клубы могут позволить себе эту технологию, если ее установка будет за счет клубов. Если это ляжет на плечи клубов, это просто нереально. У нас нет возможности. Если за счет клубов, половина клубов просто не потянет — разные возможности. «Торпедо» на трансферы тратит больше, чем половина нашего бюджета. Какой у команды бюджет? Под 300 миллионов рублей. Это позволяет клубу существовать, развиваться в какой-то мере», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

После шести туров «Нефтехимик» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав четыре очка. Лидирует — «Акрон» (13 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/novikov-ozvuchil-byudzhet-neftehimika/
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
Кирилл Новиков
0
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
2
 Алания 6 4 1 1 8-3 13
3
 Сокол 6 4 1 1 6-6 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
7
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
8
 Химки 6 3 0 3 7-7 9
9
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
10
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
11
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
12
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
14
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
15
 Ленинградец 6 1 3 2 3-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 6 0 1 5 5-13 1
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
26.08 00:00
Кубань – Алания
 - : -
26.08 00:00
Сокол – Ленинградец
 - : -
26.08 00:00
Химки – Волгарь
 - : -
27.08 00:00
Акрон – Тюмень
 - : -
27.08 00:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 00:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
27.08 00:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 00:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
28.08 00:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
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