Президент ФНЛ Измайлов заявил, что не планирует менять формат первой лиги

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Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал возможность изменения форматов проведения турниров первой и второй лиги.
— Планируется ли расширение или уменьшение количества команд в ФНЛ?
— По первой лиге, думаю, что нет. Сейчас, наконец-то, команды играют в недельном микроцикле, что позволяет развивать игроков, грамотно заниматься восстановлением после матчей, заниматься теорией, прибавлять в физике молодым. По второй лиге — думаем над изменением формата. Соответственно, возможно изменение количества клубов, — цитирует Metaratings.ru Измайлова.
В текущем сезоне первой лиги участвуют 18 клубов. Команды второй лиги разделены на 6 групп.
Ранее, 4 октября, Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему весна-осень.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования