Президент ФНЛ Измайлов заявил, что не планирует менять формат первой лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал возможность изменения форматов проведения турниров первой и второй лиги.

— Планируется ли расширение или уменьшение количества команд в ФНЛ?

— По первой лиге, думаю, что нет. Сейчас, наконец-то, команды играют в недельном микроцикле, что позволяет развивать игроков, грамотно заниматься восстановлением после матчей, заниматься теорией, прибавлять в физике молодым. По второй лиге — думаем над изменением формата. Соответственно, возможно изменение количества клубов, — цитирует Metaratings.ru Измайлова.

В текущем сезоне первой лиги участвуют 18 клубов. Команды второй лиги разделены на 6 групп.

Ранее, 4 октября, Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему весна-осень.