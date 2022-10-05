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Сегодня, 16:40

Президент РФС Дюков рассказал о ситуации с возможным включением крымских клубов в ФНЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с включением клубов из Крыма и Севастополя в состав ФНЛ.

— Позиция ФИФА и УЕФА по Крыму известна нам с 2014 года — тогда они заявили, что Крым признан особой футбольной зоной, — сказал Дюков. — Футбол в Крыму при этом требовал развития безотносительно своего статуса. Поэтому правительство оказывало региону соответствующую поддержку, а мы продолжали переговоры об интеграции полуострова в систему российского футбола.

В начале этого года мы были близки к принятию решения, которое позволило бы крымским ДЮСШ участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. К сожалению, эта договоренность не была формализована.

Что в такой ситуации остается делать? Продолжать развивать существующие и запускать новые проекты развития. Определенная работа в этом направлении уже проделана и будет продолжена.

Если говорить о массовом футболе, то вы знаете, что с сентября в восьми общеобразовательных школах в Крыму начал проводиться третий урок физкультуры, посвященный футболу. Этот проект реализует Министерство просвещения. Также любительские команды из Крыма будут принимать участие во всероссийских соревнованиях, а ДЮСШ — в соревнованиях, которые будет проводить Министерство спорта.

Что касается развития профессионального футбола, то есть решение ФНЛ: лига создала рабочую группа по этому вопросу. Будет проведен аудит и разработана дорожная карта по лицензированию тех клубов, которые выступают в Крыму. Ведется работа и по этому направлению.

Если же говорить об отношениях с ФИФА и УЕФА, то мы должны настаивать на продолжении переговоров, диалога, и исходить из того, что, во-первых, развитие футбола в Крыму должно продолжаться, во-вторых, альтернативы предлагаемой интеграции нет. И с этим в ФИФА и УЕФА должны согласиться.

29 сентября в ФНЛ объявили о создании рабочей группы по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России по футболу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
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Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

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Ф2 (2.5)

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15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
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П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
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