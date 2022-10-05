Президент РФС Дюков рассказал о ситуации с возможным включением крымских клубов в ФНЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с включением клубов из Крыма и Севастополя в состав ФНЛ.
— Позиция ФИФА и УЕФА по Крыму известна нам с 2014 года — тогда они заявили, что Крым признан особой футбольной зоной, — сказал Дюков. — Футбол в Крыму при этом требовал развития безотносительно своего статуса. Поэтому правительство оказывало региону соответствующую поддержку, а мы продолжали переговоры об интеграции полуострова в систему российского футбола.
В начале этого года мы были близки к принятию решения, которое позволило бы крымским ДЮСШ участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. К сожалению, эта договоренность не была формализована.
Что в такой ситуации остается делать? Продолжать развивать существующие и запускать новые проекты развития. Определенная работа в этом направлении уже проделана и будет продолжена.
Если говорить о массовом футболе, то вы знаете, что с сентября в восьми общеобразовательных школах в Крыму начал проводиться третий урок физкультуры, посвященный футболу. Этот проект реализует Министерство просвещения. Также любительские команды из Крыма будут принимать участие во всероссийских соревнованиях, а ДЮСШ — в соревнованиях, которые будет проводить Министерство спорта.
Что касается развития профессионального футбола, то есть решение ФНЛ: лига создала рабочую группа по этому вопросу. Будет проведен аудит и разработана дорожная карта по лицензированию тех клубов, которые выступают в Крыму. Ведется работа и по этому направлению.
Если же говорить об отношениях с ФИФА и УЕФА, то мы должны настаивать на продолжении переговоров, диалога, и исходить из того, что, во-первых, развитие футбола в Крыму должно продолжаться, во-вторых, альтернативы предлагаемой интеграции нет. И с этим в ФИФА и УЕФА должны согласиться.
29 сентября в ФНЛ объявили о создании рабочей группы по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России по футболу.
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