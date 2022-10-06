Девушка футболиста «Балтики» рассказала, что он жестоко избивал ее

Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани рассказала, что футболист жестко избивал ее несколько раз.

«Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть.

Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит.

Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?!

Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает всем сказки о том, что он «случайно». Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он «случайно» задел меня? И гематома у меня на все бедро тоже, наверное, «случайно»? «Случайно» с мячом перепутал...ну разве это не абсурд?

Я прошу, помогите мне добиться справедливости!» — написала Куддус письмо, которое было опубликовано в Telegram-канале «ФНЛ с Ильёвым».

Также девушка рассказала, что клубе стараются замять эту историю.

«Руководство клуба пытаются прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!

У меня есть скрины переписки с пресс-атташе «Балтики» Александром Строком. Он сообщил, что будут приняты меры и его накажут. И НИЧЕГО АБСОЛЮТНО! Более того, удаляют комментарии из групп, запрещают в команде обсуждать ситуацию», — добавила девушка.

В текущем сезоне сын экс-футболиста «Жемчужины» (также Гочи Гогричани) провел 5 матчей в первой лиге в составе «Балтики».

22-летний Гоча Гогричиани — воспитанник академии московского ЦСКА.