Президент «Рубина Ялты»: «Мы восемь лет ждали! Готовы еще, чтобы войти в российскую футбольную семью»

Президент «Рубина Ялты» Сергей Гардок в разговоре с «СЭ» рассказал о сроках возможной интеграции крымских клубов в российские турниры.

— Не считаете ли, что в период отстранения российских команд в Европе, необходимо вести работу именно с крымскими командами?

— Считаю, что эти вопросы не совсем связаны. Объективно, крымские клубы сейчас не готовы создать сильную конкуренцию в ФНЛ-1, не говоря уже об РПЛ. Поэтому никакой альтернативой крымские команды не станут. А вот «пошуметь» во ФНЛ-2 мы можем. Более того, мы заинтересованы в воспитании молодых и перспективных игроков. Как своих собственных крымских воспитанников, так и ребят со всей страны. И поверьте, не так просто привезти молодого перспективного игрока к нам в Ялту или в Севастополь. В первую очередь из-за того, что они фактически перестают быть на виду. Мы четко понимаем, что уровень конкуренции между командами во второй лиге выше, что несомненно будет способствовать росту уровня футболистов.

— Если все пойдет хорошо, то возможно ли, что уже в следующем сезоне мы увидим «Рубин» в российском турнире? Какие сроки потенциальной интеграции?

— Если все организационные моменты о возможной интеграции будут решены и останется пригласить вступить крымские клубы в первенство ФНЛ, встанет вопрос, когда это делать. В этом году у нас короткий чемпионат и заканчивается он в ноябре. Со следующего сезона мы переходим на систему весна-осень. Первенство второй лиги, насколько мне известно, завершится в мае. Соответственно новый сезон будет стартовать в июле. Но мы восемь лет ждали. Готовы подождать и несколько месяцев, чтобы войти в большую российскую футбольную семью!