«Рубин» не сумел удержать победу над «Велесом» в матче первой лиги

«Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Велесом» в матче 25-го тура первой лиги — 1:1.

Казанцы вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Егора Тесленко, но не сумели удержать победу — на 69-й минуте ничью гостям принес гол Аюба Бацуева.

«Рубин» остался на втором месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков. «Велес» с 25 баллами идет на 14-й строчке.

В параллельной встрече «Динамо» из Махачкалы и «Балтика» разошлись нулевой ничьей. Встреча проходила в Махачкале. Калининградцы с 52 очками сохранили первое место в турнирной таблице, а «Динамо» с 34 баллами занимает девятую строчку.