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Сегодня, 16:59

«Рубин» не сумел удержать победу над «Велесом» в матче первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Велесом» в матче 25-го тура первой лиги — 1:1.

Казанцы вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Егора Тесленко, но не сумели удержать победу — на 69-й минуте ничью гостям принес гол Аюба Бацуева.

«Рубин» остался на втором месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков. «Велес» с 25 баллами идет на 14-й строчке.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
02 апр, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Велес

В параллельной встрече «Динамо» из Махачкалы и «Балтика» разошлись нулевой ничьей. Встреча проходила в Махачкале. Калининградцы с 52 очками сохранили первое место в турнирной таблице, а «Динамо» с 34 баллами занимает девятую строчку.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
02 апр, 15:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
0:0
Балтика

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Футбол
ФК Балтика
ФК Велес
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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