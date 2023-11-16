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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:27

Селин считает, что Гаранин может вывести «Черноморец» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник новороссийского «Черноморца» Алексей Селин прокомментировал приход на пост главного тренера клуба Вадима Гаранина вместо Константина Зырянова.

«На определенном этапе Зырянов помог «Черноморцу», вывел команду в Первую лигу. Почему там возникли проблемы с результатами, трудно сказать, потому что мы не знаем внутреннюю кухню, как шло комплектование команды, чего ей не хватает. Раз «Черноморец» приближался к зоне вылета, значит, руководству надо было что-то делать. Тем более если есть задача в скором времени выйти в Премьер-лигу, опускаться во Вторую лигу совсем ни к чему. Смена тренера — это мобилизация внутренних ресурсов, игроки должны доставать из себя резервы и показывать свои лучшие качества новому тренеру. В этом году в Первой лиге остаются два тура, а потом — длительный перерыв и время для Гаранина провести сборы. Интересно будет посмотреть на «Черноморец» после зимней паузы. В «Сочи» в Премьер-лиге Гаранин не смог дать результат, но, может, в Первой лиге у него получится» — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Черноморец» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 18 очков. Лидирует — «Тюмень» (35 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005454034_selin_chernomorec_nacelivayut_na_premer-ligu__mojet_u_garanina_i_poluchitsya
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
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