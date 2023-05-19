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Сегодня, 09:56

Шаронов в ближайшее время будет уволен из «СКА-Хабаровска»

Алина Савинова
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов будет отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт.

Отмечается, что перед 46-летним специалистом была поставлена задача выйти в РПЛ в течение двух лет. По информации источника, руководство сомневается в достижении успеха в следующем сезоне. На данный момент в клубе занимаются поисками нового тренера.

«СКА-Хабаровск» идет на 13-й позиции в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 38 очков.

Шаронов возглавляет команду из Хабаровска с июня 2022 года. Также он был помощником Курбана Бердыева в «Рубине», Сергея Семака в «Уфе» и работал ассистентом главного тренера в кипрском «Пафосе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-sharonov-budet-uvolen-iz-ska-habarovska-v-blizhajshee-vremya/
Роман Шаронов
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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