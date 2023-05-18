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18 мая, 23:48

Главный тренер «Алании» прокомментировал шансы команды на выход в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко прокомментировал шансы осетинского клуба на выход в РПЛ.

«Сейчас мы в отличном боевом настроении. Под конец сезона пошло много разговоров и вбросов насчет стадиона. Мы посоветовали парням не читать такое. Я сказал: «Мы кайфуем от футбола, давайте сосредоточимся на этом. Мы с вами не строители». Приложим максимум усилий, чтобы выйти в РПЛ. А там посмотрим, как будет. Сдаваться нельзя, надо верить. Посещаю ли строящийся стадион? Неоднократно. Стройка идет 24/7, люди работают в две смены. Мы общались с руководством региона. Все переживают и заинтересованы в том, чтобы стадион успели достроить. Это не просто слова. Болельщики тоже с нами. «Алания» сейчас играет в Грозном — два часа езды от Владикавказа. И даже несмотря на это, на игры ездит много людей», — приводит слова Василенко Sport24.

После 31 тура «Алания» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 55 очков в активе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-sdavatsya-nelzya-nado-verit-glavnyy-trener-alanii-vasilenko-o-vykhode-komandy-v-rpl
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
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