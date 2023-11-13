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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:00

«Сокол» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Сокол» — «Арсенал» начнется в 18.25 на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал» Тула
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Саратовский «Сокол» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги 13 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Локомотив» в городе Саратов. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Сокол» — «Арсенал» можно будет на канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 18.25 мск. Канал «Матч Премьер» также покажет игру всем обладателям подписки на сервис.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Сокол» — «Арсенал» в матч-центре.

«Сокол» занимает 14-е место с 19 очками в турнирной таблице первой лиги. Тульская команда располагается на шестой строчке с 26 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сокол (Саратов)
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