«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Нетфуллина

«Торпедо» и полузащитник Равиль Нетфуллин договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

«Равиль, клуб благодарит тебя за профессиональное отношение к тренировочному процессу и самоотдачу, проявленную в матчах. Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — говорится в сообщении «Торпедо».

Нетфуллин выступал за «Торпедо» с 2020 года. В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.