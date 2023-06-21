«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Нетфуллина

Сегодня, 21:49
«Торпедо» и полузащитник Равиль Нетфуллин договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
«Равиль, клуб благодарит тебя за профессиональное отношение к тренировочному процессу и самоотдачу, проявленную в матчах. Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — говорится в сообщении «Торпедо».
Нетфуллин выступал за «Торпедо» с 2020 года. В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона и вылетело в первую лигу.