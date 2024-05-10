«Байер» на пути к треблу. Но летом его состав могут растащить топ-клубы

Рассказываем о главных лотах.

«Байер» по-прежнему несокрушим — 49 матчей без поражений во всех турнирах. Накануне леверкузенцы вновь были близки к тому, чтобы серия прервалась, но гол Йосипа Станишича на 97-й минуте матча с «Ромой» спас историческое достижение и гарантировал выход в финал Лиги Европы. Это самая продолжительная серия в истории среди клубов, выступавших в еврокубках. «Байер» побил рекорд «Бенфики», которая не проигрывала 48 матчей в период с 1963 по 1965 год. Прошло почти 60 лет!

Чемпионский титул бундеслиги уже в кармане у леверкузенцев, также есть хорошие шансы взять еще два трофея — Лигу Европы и Кубок Германии. После такого перформанса летом руководству клуба нужно будет думать, как сохранить золотой состав на следующий сезон. Тяжелая головная боль.

Хаби Алонсо точно остается, а что будет с группой важных футболистов? За многими придут с огромными чемоданами денег. Рассказываем о тех, кто уже находится на прицеле у других клубов.

Флориан Вирц. Фото Reuters

Флориан Вирц

21 год

Контракт до 30 июня 2027 года

Стоимость: 110 миллионов евро (здесь и далее данные Transfermarkt)

Кто интересуется: почти все топ-клубы Европы

Один из главных немецких талантов последних лет, превратившийся в суперзвезду. В 17-летнем возрасте Вирц стал самым молодым игроком в истории «Байера», дебютировавшим в бундеслиге, а затем порвал «кресты» и пропустил чемпионат мира. Однако он не сломался психологически и после возвращения на поле стал только лучше.

В этом сезоне Флориан сыграл 46 матчей, забил 18 голов и отдал 19 результативных передач. Во многом благодаря ему леверкузенцы вырывают победы в концовках матчей.

Вот несколько метрик, подтверждающих большое влияние Вирца на игру «Байера»: Флориан — первый в чемпионате Германии по проникающим передачам (23), лидер лиги по пасам в штрафную (85), в топ-5 по числу передач, которые приводят к ударам по воротам, и в топ-3 по успешным обводкам.

Рано или поздно трансфер за большие деньги неизбежен. На подписание немецкого полузащитника этим летом уже нацелены «ПСЖ», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария». Однако, как сообщил гендиректор «Байера» Фернандо Карро, клуб будет рассматривать предложения только на сумму свыше 150 миллионов евро.

Алехандро Гримальдо. Фото Global Look Press

Алехандро Гримальдо

29 лет

Контракт до 30 июня 2027 года

Стоимость: 45 миллионов евро

Кто интересуется: «Реал», «Барселона», «Милан», «Ювентус»

Левый защитник провел семь лет в «Бенфике», так и не заинтересовав ни один топ-клуб. Весной 2023-го он бесплатно перешел в «Байер» и стал настоящим открытием с точки зрения результативности.

Испанец забил больше голов (9), чем Лерой Сане за «Баварию» (8), и является лучшим ассистентом бундеслиги (13 передач). Его игра в атаке идеально сочетается с качественным исполнением стандартных положений.

Немного сухих цифр: в прошлом сезоне у Гримальдо в играх за «Бенфику» во всех турнирах — 8+16. Сезон-2021/22 — 6+9, 2020/21 — 2+10, за «Байер» в этом сезоне — 11+15. Статистика на уровне заправского центрфорварда. Впрочем, Хаби Алонсо приглашал его в Леверкузен именно для такой игры.

Джереми Фримпонг. Фото AFP

Джереми Фримпонг

23 года

Контракт до 30 июня 2028 года

Стоимость: 50 миллионов евро

Кто интересуется: «Бавария», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал», «Барселона», «Ювентус»

Еще один бомбардир-защитник (14+12 в 44 матчах во всех турнирах), бороздящий правую бровку. Нидерландец очень резкий, с хорошим контролем мяча. При этом невероятно цепкий, редко уступает в единоборствах.

Фримпонг — воспитанник академии «Манчестер Сити». Он не сыграл ни одного официального матча за английский клуб и транзитом через «Селтик» попал в «Байер». В Германии Джереми уже не первый год, но полноценную роль обрел только в прошлом сезоне, а с приходом Хаби Алонсо прибавил практически во всех аспектах.

Им не первый год интересуются «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Кажется, Фримпонг больше склоняется к последнему варианту.

«Ливерпуль» — великий клуб с историей. Было бы здорово однажды перейти туда. Никто не знает, что произойдет в будущем», — сказал футболист.

Виктор Бонифасе. Фото AFP

Виктор Бонифас

23 года

Контракт до 30 июня 2028 года

Стоимость: 40 миллионов евро

Кто интересуется: «Челси», «Наполи», «Ювентус», «Вест Хэм»

Это нападающий, за которым невероятно интересно наблюдать. 190-сантиметровый громила-финтер, неуклюже толкающийся в штрафной и при этом способный пробить по воротам с центра поля.

Бонифас ударно провел первую половину сезона, наколотив 16 мячей в 23 матчах, а затем много пропустил из-за травмы. Сейчас на его счету 19 голов.

Еще пару лет назад он дважды рвал «кресты», а теперь является одним из самых забивных центрфорвардов бундеслиги. Невозможно не восхищаться тем, как он сумел после тяжелейших повреждений выйти на топ-уровень.

По данным английских инсайдеров, Виктором всерьез интересуется «Челси». На «Стэмфорд Бридж» недовольны игрой Джексона Мартинеса, а Виктор Осимхен стоит слишком дорого. Покупка Бонинфаса за 40 миллионов евро выглядит не таким уж плохим вариантом, не правда ли?

Эсекиэль Паласиос. Фото AFP

Эсекиэль Паласиос

25 лет

Контракт до 30 июня 2028 года

Стоимость: 40 миллионов евро

Кто интересуется: «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Манчестер Сити»

Прошлым летом аргентинец чуть не перешел в «Ливерпуль», но в итоге подписал новый контракт с «Байером». Как мы видим сейчас, он не ошибся с решением.

Это тот тип игрока, который не всегда заметен на поле, но проделывает огромный объем работы. Эсекиэль — в топ-3 футболистов бундеслиги по проценту выигранных единоборств, но хорош не только в этом: когда команда владеет мячом, Паласиос легко поддерживает быстрый перепас и умеет находить партнеров между линиями.

Сейчас в Европе немного цепких опорников, которые «дружат с мячом». В какой-то степени это штучный товар. Не исключено, что «Ливерпуль» после окончания сезона предпримет еще одну попытку переманить полузащитника на «Энфилд».

Эдмонд Тапсоба. Фото Global Look Press

Эдмонд Тапсоба

25 лет

Контракт до 30 июня 2028 года

Стоимость: 40 миллионов евро

Кто интересуется: «МЮ», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль»

Центральный защитник, который одинаково хорош и в позиционной игре, и в быстрых контратаках. Главное качество Эдмонда — продвижение мяча. Хаби Алонсо даже использовал его в качестве опорника, и этот эксперимент точно не провалился.

Тапсоба можно в какой-то степени сравнить с Джоном Стоунсом, которого Гвардиола регулярно использует в центре поля в «Сити». Такой игрок пригодится любому тренеру, проповедующему современный футбол. «Байер» готов рассмотреть предложения, если за игрока будет предложено более 50 миллионов евро. Главные претенденты — «МЮ» и «Тоттенхэм».

Пьеро Хинкапье. Фото Global Look Press

Пьеро Хинкапье

22 года

Контракт до 30 июня 2027 года

Стоимость: 35 миллионов евро

Кто интересуется: «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Милан», «Рома», «Наполи»

Эквадорец в нынешнем сезоне провел 40 матчей и записал на свой счет гол и две голевые передачи.

Пьеро — универсальный футболист: может сыграть как слева, так и в центре обороны. Все благодаря его умению читать игру и хорошей стартовой скорости. Некоторые эксперты называют его лучшим молодым центральным защитником Южной Америки.

Зимой им активно интересовались английские и итальянские клубы, но «Байер» отмел все предложения. Посмотрим, что будет летом.

Одилон Коссуну. Фото Global Look Press

Одилон Коссуну

23 года

Контракт до 30 июня 2026 года

Стоимость: 35 миллионов евро

Кто интересуется: «МЮ»

Правый центральный защитник в тройке, который при владении играет значительно выше своих партнеров по обороне. Его главная фишка —контрпрессинг, то есть отборы и перехваты сразу же после потери мяча своей командой.

Коссуну — самый прогрессирующий игрок при Хаби Алонсо. До появления испанского специалиста казалось, что «Байер» потратил 23 миллиона евро на нестабильного защитника, который теряется под давлением. Одилон все еще ошибается, но гораздо меньше. Тренер нашел ему роль, которая подчеркивает его сильные качества и нивелирует слабые стороны.

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, летом Коссуну может перебраться в «МЮ». Манкунианцы интересовались им еще зимой, но тогда «Байер» не захотел продавать игрока.

Патрик Шик. Фото Global Look Press

Патрик Шик

Контракт до 30 июня 2027 года

Стоимость: 22 миллиона евро

Кто интересуется: «Бешикташ»

28-летний чешский форвард может покинуть «Байер» из-за недостатка игровой практики. В текущем сезоне он сыграл всего 1404 минуты.

Шик забил 12 мячей, больше всего запомнился его дубль на последних минутах в ворота Андрея Лунева в матче с «Карабахом» (3:2).

По информации инсайдера Саши Тавольери, Шиком активно интересуется «Бешикташ». В летнее трансферное окно турки постараются взять нападающего в аренду на один сезон.