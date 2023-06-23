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Сегодня, 13:05

«Торпедо» подписало контракт с защитником Иваньковым

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» и «СКА-Хабаровск» договорились о переходе защитника Александра Иванькова.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с 23-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2025/26.

Иваньков является воспитанником академий «Зенита» и «Динамо». Он выступал за молодежную команду «Рубина», «Урал-2» и красногорский «Зоркий». В сезоне-2021/22 защитник дебютировал в ФНЛ в липецком «Металлурге».

Прошлый сезон футболист провел в «СКА-Хабаровске»: сыграл 25 матчей и забил 2 мяча. У Иванькова есть опыт выступления за сборную ПФЛ и сборные России U-16 и U-17.

«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона-2022/23 и вылетело в первую лигу.

Источник: ФК Торпедо
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
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