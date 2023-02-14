В «Шиннике» подтвердили информацию о драке российских игроков с украинскими на сборах

Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин прокомментировал «СЭ» новость о массовой драке между футболистами российского клуба и украинской команды «Минай» на сборах в Анталии (Турция).

«Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, как пишут в СМИ — нет», — сказал Мережин «СЭ».

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что между футболистами команд произошел конфликт в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн. Сотрудники отеля смогли остановить конфликт, однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с другими российскими игроками.