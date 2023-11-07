Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:53

В «Торпедо» подтвердили, что обратились к руководству первой лиги с просьбой перенести матч с «Родиной»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе «Торпедо» подтвердили «СЭ», что клуб обратился к руководству Мелбет-Первой лиги с просьбой перенести матч 19-го тура с «Родиной» с 20 ноября на 15 мая.

Ранее появилась информация о том, что автозаводцы официально обратились к «Родине» с запросом о переносе встречи.

«Это действительно так. Мы обратились в лигу с просьбой о переносе игры с «Родиной», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Торпедо».

«Торпедо» должно провести матч 19-го тура первой лиги против «Родины» 20 ноября.

Автозаводцы занимают 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 22 очками в 17 матчах. «Родина» идет на 12-й строчке с 21 очком.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
«Не могу быть Романцеву обузой. В «Спартаке» нельзя просто числиться». Как Черенков уходил из футбола
Аршавин: «Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения»
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги