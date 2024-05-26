Сборная Чехии стала победителем домашнего чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над Швейцарией в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2024 года — 2:0.

Первый гол в этой встрече забил Давид Пастрняк, который отличился на 10-й минуте третьего периода. В концовке матча Давид Кампф забросил шайбу в пустые ворота и удвоил преимущество сборной Чехии.

Чехия выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года — тогда чехи в решающем матче обыграли сборную России. Всего чешская команда 6 раз становилась победителем соревнования.

Ранее сборная Швеции победила действующего чемпиона турнира Канаду в матче за третье место (4:2). Чемпионат мира по хоккею проходил с 10 по 26 мая в двух городах Чехии: Праге и Остраве.

Чемпионат мира

Финал

Швейцария — Чехия — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Пастрняк — 1 (Кундратек, Гайек), 49:13 — 0:1. Кампф — 2 (п.в., Кубалик, Нечас), 59:41 — 0:2.

Вратари: Дженони — Достал.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (7+10+14) — 32 (13+10+9).

Судьи: Кэмпбелл, Хольм.

26 мая. Прага. o2 Arena