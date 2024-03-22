Все матчи ФНЛ и Второй лиги в Москве и Московской области перенесены

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о переносе ближайших матчей в Москве и Московской области после трагических событий в «Крокус Сити Холле».

«В связи с трагическими событиями все матчи Мелбет-Первой лиги и LEON-Второй лиги, которые должны были пройти в Москве и Московской области на этих выходных, будут перенесены на более поздний срок. Будьте осторожны и берегите себя!», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник», среди посетителей и сотрудников ТРЦ есть пострадавшие и раненые, сообщили ТАСС очевидцы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.