Яркие события 7-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Щербаченко: «Торпедо» пора понять, что оно ошиблось с Клотетом! »

«Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом» в Туле (1:1).

Наставник автозаводцев Жозеп Клотет не мог рассчитывать в центре обороны на дисквалифицированного из-за перебора карточек Калугина и выпустил на эту позицию Енина. С первых минут в атаке вышли Рейна, Гонгадзе, Полоз, а Лебеденко остался в запасе.

Главная трансферная новость из стана «оружейников» — возвращение Ткачева, у которого не получилось в «Родине». Рулевой «канониров» Александр Сторожук сразу же доверил 34-летнему хавбеку место в старте. И не прогадал.

Именно Сергей поучаствовал в первом опасном моменте в игре. Получив классную передачу от Левина, Ткачев накрутил в штрафной Юзепчука, прострелил на линию вратарской. Гелоян пробил в касание, Бабурин среагировал, но первым на добивании оказался Окоронкво который, как сначала показалось, все-таки проткнул «снаряд» в ворота. Арбитр Юрий Карпов посчитал, что мяч не пересек линию ворот.

«Арсенал» играл с преимуществом, смотрелся интереснее, и на 36-й минуте у судьи уже не было оснований отменить гол Гелояна после мощного удара головой. Стоит отметить великолепный навес Макарова, а атаку начал Ткачев, который как будто и не уезжал из Тулы. У «Торпедо» почти ничего не клеилось впереди. Статусные новички — Гонгадзе и Полоз — пока не оправдывают свое приглашение в клуб.

Удивило, что в перерыве Клотет не произвел ни одной замены. Испанец явно что-то знал. На 55-й минуте туляки сами себе привезли глупый угловой, после подачи которого мяч дважды выносился из хозяйской штрафной. Во второй раз первым на подборе оказался Манелов, который, положив корпус, с правой ноги неотразимо пробил в дальний угол.

Автозаводцы ненадолго выравняли игру. Клотет все-таки заменил Гонгадзе и Полоза на Лебеденко и Стефановича.

Концовка осталась за подопечными Сторожука. Кайнов плотно выстрелил с 25 метров. Браво, Бабурин, вытащивший мяч из угла! Позже Окоронкво бил без замаха из пределов штрафной — выше цели. Уже в компенсированное время нигериец мог стать героем матча, однако после навеса Гелояна скинул головой мяч мимо ближнего угла. Ничья — 1:1. Туляки смотрелись содержательнее, солиднее, а у москвичей по-прежнему нет поставленной игры.

В семи турах у «Торпедо», как и у «Химок», всего три победы. Негусто для главных фаворитов турнира.

Щербаченко: — Ничья, конечно, не устроила обе команды. Туляки очень хотели поздравить своего губернатора с днем рождения, но... В первом тайме «Арсенал» был конкретнее и конструктивнее, оказывал давление, забил. Все логично. Очень понравился Ткачев, который так удачно вернулся в Тулу. Настоящая зажигалка атак хозяев!

Что касается автозаводцев, то явно разочаровало самое дорогое атакующее трио в ФНЛ Полоз — Рейна — Гонгадзе. Условия у них шикарные. Поймите, я за то, чтобы футболисты хорошо зарабатывали, их век короткий.

Но что мы увидели сегодня? Какая отдача от этих игроков? Чем быстрее «Торпедо» поймет, что ошиблось с главным тренером, тем меньше выбросит денег на ветер. Почему я пришел к такому выводу? Первые семь туров показывают: методики Клотета не подходят автозаводцам, не подходят первой лиге, не подходят всему нашему футболу.

Приходится признать: команда плохо готова физически. Нет структуры, игроки не знают своих маневров, действуют спонтанно. За счет индивидуальностей команда не добивается результата. Гонгадзе и Полоз — это лишь бледная тень футболистов, которые играли в РПЛ. В составе гостей могу выделить только Манелова, Бородина и Бабурина. Замены Клотета не сработали. Фактически вся игра черно-белых завязана на импровизации Рейны. Сегодня у него не пошло, вот и «Торпедо» почти ничего не создало. Печально...

Что касается хозяев, то у команды не видно запаса физической прочности. Туляки не держат высокий темп все 90 минут.

Талалаев: «У нас что-то сломалось...» «Химки» буксуют

«Химки» Андрея Талалаева дома не смогли переиграть «Волгарь», который на прошлой неделе возглавил опытнейший Сергей Павлов.

Отбывший дисквалификацию Талалаев вернулся на тренерскую скамейку и после поражения от «Сокола» внес четыре изменения в состав. С первых минут на поле появились Терехов, Панченко, Садыгов, Хосонов.

Экс-игрок «Сочи», в активе которого два матча за сборную России, мог открывать счет в дебюте встречи. После отличной «закидушки» Исаенко Терехов бил с лета c правой ноги в дальний угол — немного неточно.

На 15-й минуте гости ответили, пожалуй, даже более жирным моментом. Ткачук прорвался по правому флангу, прострелил во вратарскую, где от бедра Волкова мяч попал в штангу — едва не случился автогол.

В перерыве Талалаев, похоже, признал, что не угадал со стартовым составом, сняв с игры Панченко и Садыгова. Однако нельзя сказать, что во втором тайме хозяева резко прибавили впереди. Правда, в компенсированное время Берковский все-таки мог решить исход встречи, но пробил точно в голкипера. 0:0.

Талалаев на пресс-конференции выглядел немного растерянным:

— Разочаровывает то, что второй матч не можем забить. Сегодня утром работали над стандартами, и даже они не получились. Ждем большего креатива и большего движения от нападающих. К сожалению, пока маловато. Как правильно отметил в прошлом туре тренер «Сокола», на классе сейчас в нашей лиге выиграть никто не может. Обидно, потому что у нас было три поступательных игры с точки зрения качества и казалось, что мы нащупали тот механизм, который помогает команде играть в результативный футбол. Что-то сломалось, будем решать и надеемся, что в команде будут еще изменения.

Щербаченко: — У «Химок» наметился игровой кризис. Да, хозяева действовали с территориальным преимуществом, но «Волгарь» выглядел посвежее, идейнее. В старте красно-черных в атаке вышли Панченко, Садыгов и Кулишев. Явно не хватало Руденко, получившего травму.

Подопечные Талалаева не смогли победить даже за счет более высокого класса отдельных исполнителей. За всю игру создали полтора момента. В целом матч получился довольно вязким и тягучим.

Хочу поздравить Сергея Александровича Павлова с возвращением в ФНЛ, с набором или отбором очков (улыбается). Возможно, с этого матча и начнется восхождение астраханцев. Нужно добавить, что замены Павлова сработали лучше перестановок Талалаева. Опытный наставник по-прежнему в тонусе, в форме. Его матч-менеджмент — на уровне.

Григорян: «Не могу себя назвать истинным дзен-буддистом»

«Алания» на выезде одолела «Кубань» (1:0) и вышла в единоличные лидеры турнира. Гости забили единственный гол на 11-й минуте. Шавлохов бросил мяч из аута, Чочиев опередил Таказова и навесил почти от лицевой во вратарскую, где Машуков перевисел Жилова и Байрыева и головой пробил в правый от себя угол — 0:1.

До перерыва команды создали по одному опасному моменту. Махатадзе помог рикошет от защитника. Казалось, Солдатенко уже отыгран, но голкипер успел переложиться и намертво накрыть мяч. А чуть позже Гиоргобиани из убойной позиции попал в спину защитника.

Во втором тайме «Кубань» была острее. Кенфак и Абдоков не переиграли в ближнем бою Солдатенко, который к тому же еще и справился с коварным ударом головой Гурфова. Правда, последнее слово в матче осталось за подопечными Олега Василенко. Гурциева вывели один на один с Нестеренко, но атакующий хавбек не перехитрил вратаря. 0:1.

У «Кубани» одна победа в семи турах. Краснодарцы — 16-е. На пресс-конференции журналисты осторожно подвели Александра Григоряна к вопросу об отставке. Возможно, после этого общения кто-то из коллег увлечется буддизмом.

— Это же последний вопрос, да? Давайте он будет последним? Хорошо? Зато я его забацаю, — пообещал Григорян. — Я не могу себя назвать истинным дзен-буддистом, так как пытаюсь познать эту философию лишь последние три года. Когда я вернулся в женский футбол, одна звезда, яркая особа, сказала, что Григорян уже не тот. Почему? Потому что долгие годы моим основным методом в тренерской работе было принуждение. Сейчас же я убежден, что должен работать другой метод — метод убеждения. Эту методику я только познаю, но к прежней уже не вернусь. В мужском футболе тоже посчитали, что я уже не тот. Мол, другой градус... Но что такое принуждение? Это унижение, что для меня сейчас просто неприемлемо. А серьезную команду нужно создавать на чувстве собственного достоинства самих игроков. Что касается моего будущего, то буду работать в «Кубани» до того момента, пока буду чувствовать, что футболисты в меня верят. Как только пойму, что вера в меня ослабла даже на один грамм, я, как и во многих других клубах, подам в отставку. В противном случае меня придется только увольнять.

Щербаченко: — Первый тайм прошел под контролем «Алании». Машуков забил. Гости играли прагматично, но не без ошибок. Основные события развернулись после перерыва. Второй тайм — один из лучших в этом сезоне во всей лиге! По качеству, накалу, сюжету. «Кубань» точно может занести себе этот отрезок в актив, создала два отличных момента. Выделялся Абдоков. Парень однозначно перерос эту лигу. Если избежит проблем со здоровьем, то мы скоро обязательно увидим его в РПЛ. Очень содержательная игра в его исполнении! В целом мы увидели поистине классный футбол! Удивило, что владикавказцы испытали серьезные проблемы в обороне в этой встрече, хотя краснодарцы сейчас не могут выставить оптимальную атакующую линию. Считаю, Григорян достойно повел себя на пресс-конференции, объяснив свою возможную отставку только в случае потери контакта с игроками.

«Сашка-открывашка»! «Енисей» бьет Хабаровск

«Енисей» и «СКА-Хабаровск» выдали в манеже матч-спектакль. 4:2! Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте. Ломакин с левой ноги перекинул «стенку» и поразил правый от себя угол. Красота!

«Вот это Сашка-открывашка! Ломакин! Человек не забивал 15 игр!» — воскликнул комментатор встречи.

Через 10 минут Ломакину не удалось повторить свой трюк. Он со штрафного угодил в скопление игроков Хабаровска, но не растерялся и отдал голевую передачу на прибежавшего в штрафную крайнего защитника Маркова — 2:0. Наконец, еще через 10 минут Раздорских финтами накрутил двух соперников и вывел на ударную позицию 21-летнего Савельева. 3:0 к 26-й минуте!

Автогол Бардыбахина подарил гостям небольшую надежду. Роман Шаронов еще до перерыва сменил атакующую линию, бросив в бой Шарля и Чеварру. Ивуариец здорово вписался в игру, мог забить, классным дальним ударом попав в перекладину. Во втором тайме гости прибавили. Гол Бавина вытекал из логики игры — 3:2. Запахло героическим спасением. Но нет! Красноярск вновь эффективно разыграл стандарт, а Савельев к забитому мячу добавил еще и результативную передачу — 4:2.

Щербаченко: — Встретились две очень хорошо укомплектованные команды. Считаю, что у красноярцев скамейка даже подлиннее. Тренер может позволить себе варьировать состав. В самые первые минуты матча СКА пытался играть через зону, за которую отвечал 34-летний Хозин, рассчитывая на то, что он не успеет прервать длинные передачи. Все действительно было на тоненького. Но «Енисей» не пропустил, а забил со стандарта. Бавин и в прошлом туре много фолил, и в этой встрече совершил необязательное нарушение правил вблизи штрафной. В итоге Ломакин великолепно все исполнил. Прекрасный гол!

Через 10 минут хозяева вновь реализовали свой стандарт. Ломакин выступил в роли ассистента. Это уже было что-то среднее между нокдауном и нокаутом. У хабаровчан все разладилось, какая-то бездарная игра, ей-богу. Столько ошибок в передачах... Какие-то детские ляпы Бегуна, Рукаса, Сугробова. Их сложно объяснить. В общем, гости «поплыли» и могли пропустить четыре-пять мячей до перерыва. Пропустили в итоге три, плюс им здорово помог автогол Бардыбахина.

Понравился «лимитчик» красноярцев Савельев. Парень не тушевался, продавливал оборону армейцев, забил. У Шаронова сработала только замена Шарля. Мог отличиться в концовке первого тайма, после перерыва зарядил в перекладину. Бавин сократил отставание в счете, но продолжал много фолить и рисковал получить вторую желтую. В итоге Шаронов снял его с игры, и сразу же у гостей «просел» центр поля. Хозяева поставили точку в игре, забив третий гол со стандарта. Ассистентом выступил Савельев, которого я бы назвал лучшим игроком матча. Похоже, в ФНЛ зажигается новая звездочка! Тут нужно, конечно, отдать должное спортивному директору «львов» Анзору Санае, который пригласил в «Енисей» этого парня. Это его находка. Раньше Красноярску не хватало мощного нападающего. Теперь, думаю, проблема решена.

Шоу вратаря «Тюмени». Поражение «Акрона»

Матч «Акрон» — «Тюмень» — игра имени вратаря гостей Егора Любакова.

Хозяева очень просто открыли счет уже на 6-й минуте. Волков сильно выбил от ворот в направлении форварда. Его визави зачем-то выскочил далеко, покинул штрафную площадь и сыграл головой, чтобы опередить Апекова, который, впрочем, находился в окружении двух защитников. Вынос получился неудачным — точно на ногу Понсе. Венесуэлец в касание поразил пустые ворота. 1:0.

Интрига в матче могла быть убита сразу после перерыва. Если вы не знаете, как за минуту превратиться из главного неудачника матча в настоящего героя, спросите у Любакова. Егор спокойно справился с подачей хозяев с углового. Забрал мяч, но через мгновение зачем-то акцентированно ударил кулаком в спину Анджелковича! Арбитр все видел и сразу указал на «точку». Нелепейший пенальти! Если бы Любаков не спас, скорее всего, надолго оказался бы в запасе. Но он выручил, потащив мяч после не самого простого удара Савичева верхом!

«Тюмень» осталась в игре и перевернула ее. Татаринов после заброса Синяка так подставил голову, что мяч по недосягаемой для Волкова траектории полетел аккурат под штангу — 1:1. А уже в компенсированное время гости провели отличную контратаку. И если Чуканов попал из убойной позиции в защитника, то первым на подборе оказался Синяк, не оставивший шансов Волкову. 1:2. По-прежнему лучшая лига мира?

Рулевой «Акрона» Евгений Калешин достойно принял такое поражение:

— Наверное, надо признать, что соперник победил заслуженно. «Тюмень» лучше распорядилась своими моментами. Мы часто попадали во вратаря, не реализовали пенальти. Нужно отдать должное гостям, которые переиграли нас в концовке.