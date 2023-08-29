«Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом» в Туле (1:1).
Наставник автозаводцев Жозеп Клотет не мог рассчитывать в центре обороны на дисквалифицированного из-за перебора карточек Калугина и выпустил на эту позицию Енина. С первых минут в атаке вышли Рейна, Гонгадзе, Полоз, а Лебеденко остался в запасе.
Главная трансферная новость из стана «оружейников» — возвращение Ткачева, у которого не получилось в «Родине». Рулевой «канониров» Александр Сторожук сразу же доверил 34-летнему хавбеку место в старте. И не прогадал.
Именно Сергей поучаствовал в первом опасном моменте в игре. Получив классную передачу от Левина, Ткачев накрутил в штрафной Юзепчука, прострелил на линию вратарской. Гелоян пробил в касание, Бабурин среагировал, но первым на добивании оказался Окоронкво который, как сначала показалось, все-таки проткнул «снаряд» в ворота. Арбитр Юрий Карпов посчитал, что мяч не пересек линию ворот.
«Арсенал» играл с преимуществом, смотрелся интереснее, и на 36-й минуте у судьи уже не было оснований отменить гол Гелояна после мощного удара головой. Стоит отметить великолепный навес Макарова, а атаку начал Ткачев, который как будто и не уезжал из Тулы. У «Торпедо» почти ничего не клеилось впереди. Статусные новички — Гонгадзе и Полоз — пока не оправдывают свое приглашение в клуб.
Удивило, что в перерыве Клотет не произвел ни одной замены. Испанец явно что-то знал. На 55-й минуте туляки сами себе привезли глупый угловой, после подачи которого мяч дважды выносился из хозяйской штрафной. Во второй раз первым на подборе оказался Манелов, который, положив корпус, с правой ноги неотразимо пробил в дальний угол.
Автозаводцы ненадолго выравняли игру. Клотет все-таки заменил Гонгадзе и Полоза на Лебеденко и Стефановича.
Концовка осталась за подопечными Сторожука. Кайнов плотно выстрелил с 25 метров. Браво, Бабурин, вытащивший мяч из угла! Позже Окоронкво бил без замаха из пределов штрафной — выше цели. Уже в компенсированное время нигериец мог стать героем матча, однако после навеса Гелояна скинул головой мяч мимо ближнего угла. Ничья — 1:1. Туляки смотрелись содержательнее, солиднее, а у москвичей по-прежнему нет поставленной игры.
В семи турах у «Торпедо», как и у «Химок», всего три победы. Негусто для главных фаворитов турнира.
Щербаченко: — Ничья, конечно, не устроила обе команды. Туляки очень хотели поздравить своего губернатора с днем рождения, но... В первом тайме «Арсенал» был конкретнее и конструктивнее, оказывал давление, забил. Все логично. Очень понравился Ткачев, который так удачно вернулся в Тулу. Настоящая зажигалка атак хозяев!
Что касается автозаводцев, то явно разочаровало самое дорогое атакующее трио в ФНЛ Полоз — Рейна — Гонгадзе. Условия у них шикарные. Поймите, я за то, чтобы футболисты хорошо зарабатывали, их век короткий.
Но что мы увидели сегодня? Какая отдача от этих игроков? Чем быстрее «Торпедо» поймет, что ошиблось с главным тренером, тем меньше выбросит денег на ветер. Почему я пришел к такому выводу? Первые семь туров показывают: методики Клотета не подходят автозаводцам, не подходят первой лиге, не подходят всему нашему футболу.
Приходится признать: команда плохо готова физически. Нет структуры, игроки не знают своих маневров, действуют спонтанно. За счет индивидуальностей команда не добивается результата. Гонгадзе и Полоз — это лишь бледная тень футболистов, которые играли в РПЛ. В составе гостей могу выделить только Манелова, Бородина и Бабурина. Замены Клотета не сработали. Фактически вся игра черно-белых завязана на импровизации Рейны. Сегодня у него не пошло, вот и «Торпедо» почти ничего не создало. Печально...
Что касается хозяев, то у команды не видно запаса физической прочности. Туляки не держат высокий темп все 90 минут.
«Химки» Андрея Талалаева дома не смогли переиграть «Волгарь», который на прошлой неделе возглавил опытнейший Сергей Павлов.
Отбывший дисквалификацию Талалаев вернулся на тренерскую скамейку и после поражения от «Сокола» внес четыре изменения в состав. С первых минут на поле появились Терехов, Панченко, Садыгов, Хосонов.
Экс-игрок «Сочи», в активе которого два матча за сборную России, мог открывать счет в дебюте встречи. После отличной «закидушки» Исаенко Терехов бил с лета c правой ноги в дальний угол — немного неточно.
На 15-й минуте гости ответили, пожалуй, даже более жирным моментом. Ткачук прорвался по правому флангу, прострелил во вратарскую, где от бедра Волкова мяч попал в штангу — едва не случился автогол.
В перерыве Талалаев, похоже, признал, что не угадал со стартовым составом, сняв с игры Панченко и Садыгова. Однако нельзя сказать, что во втором тайме хозяева резко прибавили впереди. Правда, в компенсированное время Берковский все-таки мог решить исход встречи, но пробил точно в голкипера. 0:0.
Талалаев на пресс-конференции выглядел немного растерянным:
— Разочаровывает то, что второй матч не можем забить. Сегодня утром работали над стандартами, и даже они не получились. Ждем большего креатива и большего движения от нападающих. К сожалению, пока маловато. Как правильно отметил в прошлом туре тренер «Сокола», на классе сейчас в нашей лиге выиграть никто не может. Обидно, потому что у нас было три поступательных игры с точки зрения качества и казалось, что мы нащупали тот механизм, который помогает команде играть в результативный футбол. Что-то сломалось, будем решать и надеемся, что в команде будут еще изменения.
Щербаченко: — У «Химок» наметился игровой кризис. Да, хозяева действовали с территориальным преимуществом, но «Волгарь» выглядел посвежее, идейнее. В старте красно-черных в атаке вышли Панченко, Садыгов и Кулишев. Явно не хватало Руденко, получившего травму.
Подопечные Талалаева не смогли победить даже за счет более высокого класса отдельных исполнителей. За всю игру создали полтора момента. В целом матч получился довольно вязким и тягучим.
Хочу поздравить Сергея Александровича Павлова с возвращением в ФНЛ, с набором или отбором очков (улыбается). Возможно, с этого матча и начнется восхождение астраханцев. Нужно добавить, что замены Павлова сработали лучше перестановок Талалаева. Опытный наставник по-прежнему в тонусе, в форме. Его матч-менеджмент — на уровне.
«Алания» на выезде одолела «Кубань» (1:0) и вышла в единоличные лидеры турнира. Гости забили единственный гол на 11-й минуте. Шавлохов бросил мяч из аута, Чочиев опередил Таказова и навесил почти от лицевой во вратарскую, где Машуков перевисел Жилова и Байрыева и головой пробил в правый от себя угол — 0:1.
До перерыва команды создали по одному опасному моменту. Махатадзе помог рикошет от защитника. Казалось, Солдатенко уже отыгран, но голкипер успел переложиться и намертво накрыть мяч. А чуть позже Гиоргобиани из убойной позиции попал в спину защитника.
Во втором тайме «Кубань» была острее. Кенфак и Абдоков не переиграли в ближнем бою Солдатенко, который к тому же еще и справился с коварным ударом головой Гурфова. Правда, последнее слово в матче осталось за подопечными Олега Василенко. Гурциева вывели один на один с Нестеренко, но атакующий хавбек не перехитрил вратаря. 0:1.
У «Кубани» одна победа в семи турах. Краснодарцы — 16-е. На пресс-конференции журналисты осторожно подвели Александра Григоряна к вопросу об отставке. Возможно, после этого общения кто-то из коллег увлечется буддизмом.
— Это же последний вопрос, да? Давайте он будет последним? Хорошо? Зато я его забацаю, — пообещал Григорян. — Я не могу себя назвать истинным дзен-буддистом, так как пытаюсь познать эту философию лишь последние три года. Когда я вернулся в женский футбол, одна звезда, яркая особа, сказала, что Григорян уже не тот. Почему? Потому что долгие годы моим основным методом в тренерской работе было принуждение. Сейчас же я убежден, что должен работать другой метод — метод убеждения. Эту методику я только познаю, но к прежней уже не вернусь. В мужском футболе тоже посчитали, что я уже не тот. Мол, другой градус... Но что такое принуждение? Это унижение, что для меня сейчас просто неприемлемо. А серьезную команду нужно создавать на чувстве собственного достоинства самих игроков. Что касается моего будущего, то буду работать в «Кубани» до того момента, пока буду чувствовать, что футболисты в меня верят. Как только пойму, что вера в меня ослабла даже на один грамм, я, как и во многих других клубах, подам в отставку. В противном случае меня придется только увольнять.
Щербаченко: — Первый тайм прошел под контролем «Алании». Машуков забил. Гости играли прагматично, но не без ошибок. Основные события развернулись после перерыва. Второй тайм — один из лучших в этом сезоне во всей лиге! По качеству, накалу, сюжету. «Кубань» точно может занести себе этот отрезок в актив, создала два отличных момента. Выделялся Абдоков. Парень однозначно перерос эту лигу. Если избежит проблем со здоровьем, то мы скоро обязательно увидим его в РПЛ. Очень содержательная игра в его исполнении! В целом мы увидели поистине классный футбол! Удивило, что владикавказцы испытали серьезные проблемы в обороне в этой встрече, хотя краснодарцы сейчас не могут выставить оптимальную атакующую линию. Считаю, Григорян достойно повел себя на пресс-конференции, объяснив свою возможную отставку только в случае потери контакта с игроками.
«Енисей» и «СКА-Хабаровск» выдали в манеже матч-спектакль. 4:2! Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте. Ломакин с левой ноги перекинул «стенку» и поразил правый от себя угол. Красота!
«Вот это Сашка-открывашка! Ломакин! Человек не забивал 15 игр!» — воскликнул комментатор встречи.
Через 10 минут Ломакину не удалось повторить свой трюк. Он со штрафного угодил в скопление игроков Хабаровска, но не растерялся и отдал голевую передачу на прибежавшего в штрафную крайнего защитника Маркова — 2:0. Наконец, еще через 10 минут Раздорских финтами накрутил двух соперников и вывел на ударную позицию 21-летнего Савельева. 3:0 к 26-й минуте!
Автогол Бардыбахина подарил гостям небольшую надежду. Роман Шаронов еще до перерыва сменил атакующую линию, бросив в бой Шарля и Чеварру. Ивуариец здорово вписался в игру, мог забить, классным дальним ударом попав в перекладину. Во втором тайме гости прибавили. Гол Бавина вытекал из логики игры — 3:2. Запахло героическим спасением. Но нет! Красноярск вновь эффективно разыграл стандарт, а Савельев к забитому мячу добавил еще и результативную передачу — 4:2.
Щербаченко: — Встретились две очень хорошо укомплектованные команды. Считаю, что у красноярцев скамейка даже подлиннее. Тренер может позволить себе варьировать состав. В самые первые минуты матча СКА пытался играть через зону, за которую отвечал 34-летний Хозин, рассчитывая на то, что он не успеет прервать длинные передачи. Все действительно было на тоненького. Но «Енисей» не пропустил, а забил со стандарта. Бавин и в прошлом туре много фолил, и в этой встрече совершил необязательное нарушение правил вблизи штрафной. В итоге Ломакин великолепно все исполнил. Прекрасный гол!
Через 10 минут хозяева вновь реализовали свой стандарт. Ломакин выступил в роли ассистента. Это уже было что-то среднее между нокдауном и нокаутом. У хабаровчан все разладилось, какая-то бездарная игра, ей-богу. Столько ошибок в передачах... Какие-то детские ляпы Бегуна, Рукаса, Сугробова. Их сложно объяснить. В общем, гости «поплыли» и могли пропустить четыре-пять мячей до перерыва. Пропустили в итоге три, плюс им здорово помог автогол Бардыбахина.
Понравился «лимитчик» красноярцев Савельев. Парень не тушевался, продавливал оборону армейцев, забил. У Шаронова сработала только замена Шарля. Мог отличиться в концовке первого тайма, после перерыва зарядил в перекладину. Бавин сократил отставание в счете, но продолжал много фолить и рисковал получить вторую желтую. В итоге Шаронов снял его с игры, и сразу же у гостей «просел» центр поля. Хозяева поставили точку в игре, забив третий гол со стандарта. Ассистентом выступил Савельев, которого я бы назвал лучшим игроком матча. Похоже, в ФНЛ зажигается новая звездочка! Тут нужно, конечно, отдать должное спортивному директору «львов» Анзору Санае, который пригласил в «Енисей» этого парня. Это его находка. Раньше Красноярску не хватало мощного нападающего. Теперь, думаю, проблема решена.
Матч «Акрон» — «Тюмень» — игра имени вратаря гостей Егора Любакова.
Хозяева очень просто открыли счет уже на 6-й минуте. Волков сильно выбил от ворот в направлении форварда. Его визави зачем-то выскочил далеко, покинул штрафную площадь и сыграл головой, чтобы опередить Апекова, который, впрочем, находился в окружении двух защитников. Вынос получился неудачным — точно на ногу Понсе. Венесуэлец в касание поразил пустые ворота. 1:0.
Интрига в матче могла быть убита сразу после перерыва. Если вы не знаете, как за минуту превратиться из главного неудачника матча в настоящего героя, спросите у Любакова. Егор спокойно справился с подачей хозяев с углового. Забрал мяч, но через мгновение зачем-то акцентированно ударил кулаком в спину Анджелковича! Арбитр все видел и сразу указал на «точку». Нелепейший пенальти! Если бы Любаков не спас, скорее всего, надолго оказался бы в запасе. Но он выручил, потащив мяч после не самого простого удара Савичева верхом!
«Тюмень» осталась в игре и перевернула ее. Татаринов после заброса Синяка так подставил голову, что мяч по недосягаемой для Волкова траектории полетел аккурат под штангу — 1:1. А уже в компенсированное время гости провели отличную контратаку. И если Чуканов попал из убойной позиции в защитника, то первым на подборе оказался Синяк, не оставивший шансов Волкову. 1:2. По-прежнему лучшая лига мира?
Рулевой «Акрона» Евгений Калешин достойно принял такое поражение:
— Наверное, надо признать, что соперник победил заслуженно. «Тюмень» лучше распорядилась своими моментами. Мы часто попадали во вратаря, не реализовали пенальти. Нужно отдать должное гостям, которые переиграли нас в концовке.