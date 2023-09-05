У «Торпедо» три поражения в пяти турах и нет игры. Клотета снова не уволят? Итоги 8-го тура ФНЛ

Яркие события тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Федором Щербаченко.

Клотет: «Родина» играла слишком грубо. Должна была закончить матч ввосьмером! »

В центральном матче тура «Родина» на «Сапсан Арене» принимала «Торпедо».

Наставник хозяев Дмитрий Парфенов после крупной победы в Нижнекамске в прошлом туре выставил против автозаводцев тот же состав. А вот его визави Жозеп Клотет после ничьей в Туле вновь пошел на перестановки. В центр обороны вернулся отбывший дисквалификацию Калугин. Полоза на фланге заменил 22-летний Усанов. Линию атаки вновь составили Рейна и Гонгадзе.

Дебют встречи остался за «Родиной», которая открыла счет уже на 3-й минуте. Подопечным Парфенова удалась великолепная трехходовка Гордюшенко — Турищев (тончайшая передача внешней стороны стопы!) — Тимошенко. 1:0. А через 10 минут Бабурин оставил черно-белых в игре, справившись с выстрелами Султонова и Тимошенко.

«Торпедо» встрепенулось ближе к перерыву, соорудило момент благодаря индивидуальным действиям Енина. Но хавбек, оставив не у дел двух защитников, не переиграл в ближнем бою Городового. Рейна с Манеловым пытались что-то завязать в середине поля, но, как правило, без дальнейшей конкретики. Перуанец, как и в матче с «Черноморцем», все-таки мог забить гол-красавец на последних секундах тайма, едва не закинув мяч за шиворот голкиперу.

Во втором тайме шла равная игра с хорошим движением со стороны обеих команд, но без опасных моментов. Вплоть до 78-й минуты, когда Бородин, пытаясь выбить мяч из своей штрафной попал в прессингующего его Калмыкова. Форвард, который еще недавно выступал за автозаводцев, воспользовался таким подарком сполна — вышел один на один с Бабуриным и фактически убил интригу в этой встрече. 2:0. «Торпедо» не наиграло даже на гол престижа.

Вторая победа кряду «Родины», которая, похоже преодолела свой спад. А вот у «Торпедо» все гораздо печальнее. Три поражения в последних пяти матчах! А главное — не видно четкой системы игры при таком шикарном для ФНЛ подборе исполнителей.

На пресс-конференции Жозеп Клотет дал понять, что не видит никакой катастрофы в игре и результатах команды. Испанец также посетовал на грубость со стороны футболистов «Родины»:

— Тактически мы показали хороший футбол. Конечно, не удовлетворены результатом. Но борьбой — да. Мы не победили сегодня, но двигаемся к следующей игре и будем бороться, стараться заработать до весны как можно больше очков. Я всегда уважаю соперника, но никогда не видел прежде того, что происходило сегодня! Соперник играл чересчур грубо. 19 фолов — 0 желтых карточек. 11 фолов у нас — 3 желтые карточки! Если бы футболистам «Родины» не позволили играть грубо, их осталось бы восемь человек на поле! Мы страдали от этого весь матч!

Пришлось делать замены, поскольку игроки получали по ногам и не могли продолжать встречу. Я уважаю своих игроков, они не поддавались на провокации. Никогда не применяю тактику грубости, а прошу своих парней играть в футбол! Пытаться разрушать и бить соперников — тактика команд, действующих вторым номером, а я не люблю так играть. В этих обстоятельствах нам сложно что-либо создавать. Все должны играть по правилам.

Щербаченко: — После этого матча по-прежнему не ясно, в какой футбол хочет играть «Торпедо». «Родина» же еще не может показать весь свой потенциал. Считаю, команда Парфенова стабилизировала игру в обороне после восстановления от травм Крижана и Юдинцева. Даже если что-то не получается впереди, «Родина» надежна сзади. Очень понравился первый гол. Турищев — гроссмейстер! Какой пас! После этого хозяева начали играть не в свою игру, инициатива перешла к автозаводцам. Рейна пару раз довольно сочно пробил. Именно от него исходила угроза воротам Городового до перерыва. «Родина» села низко, но «Торпедо» не смогло дожать соперника.

После перерыва градус борьбы повысился. Чувствовался нерв. Бросалось в глаза, что Рейна, не получая мяч впереди, в поисках него опускался слишком глубоко. Во второй половине тайма он уже стал выходить из себя, так как игра не клеилась. Для него еще хорошо, что арбитр ограничился лишь желтой карточкой. Как бы у легионера не лопнуло терпение и он не захотел вообще уехать. Замены Клотета ни к чему не привели. Шамкин себя не проявил. Гонгадзе опять отыграл вхолостую, Полоз даже не вышел.

Вопрос остается открытым. Во что же играет «Торпедо»? Где моменты? Видно, что футболисты сами раздражены тем, что происходит на поле. Ждем какой-то реакции со стороны руководства клуба по поводу результатов и качества футбола. А возможно, тренерский штаб начнет искать виноватых среди футболистов. Скоро мы все обязательно узнаем.

У «Родины» же наметилась положительная динамика. Забили те, кто и должен забить — Тимошенко и Калмыков. Когда Тимошенко покидал поле, уступая место Шильцову, Юра Ковтун его поцеловал за гол, да и за игру в целом. И Ковтуна, уверен, не дисквалифицируют, в отличие от главы Федерации футбола Испании, который поцеловал чемпионку мира. Потому что Юра знает, кого можно целовать, а кого — нет (улыбается).

«Алания» одолела «Енисей» и продолжила лидировать

«Алания» осталась единоличным лидером турнира, победив в Грозном «Енисей» — 2:1.

На 12-й минуте «Алании» удалась хорошая атака. Чочиев прострелил во вратарскую, где мяч от ноги Маркова влетел в ворота. Автогол — 1:0. Чуть позже Царукян мог наказать красноярцев за грубую ошибку Кичина — Ставер среагировал на выстрел из пределов штрафной. «Енисей» же соорудил свой первый опасный момент перед свистком на перерыв. Савельеву не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть передачу Иванова.

21-летний форвард, арендованный у «Чертанова», реабилитировался почти сразу после возобновления игры. Максим элегантно в касание пробил после выверенного паса вышедшего на замену Глушкова. Третье результативное действие в двух последних турах молодого нападающего, который внешне чем-то похож на Златана Ибрагимовича.

Гиоргобиани сложно так с ходу сравнить с кем-то из мировых звезд. Но то, что Николай сейчас является одной из самых ярких фигур ФНЛ, — факт неоспоримый. Именно он на 68-й минуте вывел Машукова на рандеву со Ставером. Форвард упал на газон, пытаясь обвести голкипера. Арбитр посчитал, что вратарь фолил. Пенальти. С «точки» Машуков не переиграл Ставера, но все же оказался первым на добивании — 2:1.

До финального свистка скорее «барсы» были ближе к третьему голу, чем «львы» ко второму. Караев из убойной позиции зарядил в перекладину. Трудовая победа «Алании», которая при Олеге Василенко по-прежнему играет довольно прагматично.

Щербаченко: — В Грозном по-прежнему жарко, поэтому команды начали встречу в неспешном темпе, раскачивались. «Алания» смотрелась немного солиднее и открыла счет благодаря автоголу Маркова. У «Енисея» впереди ничего не клеилось, не получалась игра в короткий пас, не было контроля мяча.

«Алания» хозяйничала по полной программе. При этом команда Василенко не феерила, не фестивалила. Играла прагматично, нейтрализуя сильные стороны соперника. Как всегда, выделялся Гиоргобиани, здорово впереди боролся Машуков. Паре возрастных центральных защитников гостей Хозин — Кичин пришлось непросто. Но, как я понимаю, из-за кадровых проблем у тренерского штаба «львов» просто не было других вариантов.

В перерыве Штейнбрехер заменил Раздорских на опытного Глушкова, который и выполнил результативную передачу на Савельева. Форвард забил точно так же, как Бензема в недавнем матче чемпионата Саудовской Аравии. Один в один! Дай бог, чтобы на этом сравнения Максима с Каримом не закончились (улыбается). Надеюсь, парень продолжит прибавлять. Задатки у него серьезные.

Ничейный счет заставил «Аланию» немного оголить тылы. Но гости не воспользовались разряженными зонами. Подводила спешка, отсюда брак в передачах. Ключевой момент матча — пенальти. Считаю, контакт руки Ставера с ногой Машукова был. Соглашусь с решением арбитра. Выход на замену Логуа и Окладникова себя не сильно оправдал.

Нужно отдать должное Олегу Василенко. Ему удалось привить кавказской команде игровую дисциплину, прагматизм, что весьма непросто. Сейчас «Алания» четко играет на результат и по делу лидирует в таблице.

Мастер-класс Бердыева в Хабаровске

«СКА-Хабаровск» Романа Шаронова против махачкалинского «Динамо» Курбана Бердыева. Многие окрестили этот матч как противостояние учителя и ученика. Если так, то Роман Сергеевич не сдал экзамен Курбану Бекиевичу. Гости создали себе весьма комфортный задел еще до перерыва благодаря дублю Сердерова. В обоих случая нужно отметить ассистентов — Храмцова и Касинтуру. «Динамо» могло улететь из Хабаровска и с более убедительной победой. Во втором тайме Магомедов не реализовал пенальти — здорово сыграл Сугробов, который частично реабилитировался за слишком далекий выход из ворот в эпизоде с первым голом гостей.

Курбан Бекиевич по традиции был краток на пресс-конференции:

— Есть удовлетворение от первого тайма. То, что наигрывали, то проходило. А вот от второй половины встречи удовлетворения нет.

Щербаченко: — Шаронов с первых минут бросил в бой любимцев публики — Шарля и Алиева. Ивуариец был близок к голу. Игру же гостей в атаке определяют Касинтура и Сердеров. Первый гол гостей напомнил классическую результативную контратаку «Рубина» времен Курбана Бекиевича. Атака хабаровчан захлебнулась. Волк быстро бросил мяч на левый фланг Храмцову, который отличной передачей вывел Сердерова на ударную позицию. Все быстро, в три-четыре касания. При этом следует говорить и о коллективной ошибке хозяев в обороне. Вопросы к голкиперу тоже есть.

Складывалось ощущение, что я смотрю третий тайм матча прошлого тура в Красноярске, когда «Енисей» просто разрывал защиту СКА. После первого гола сразу же последовал второй. Это уже был нокаут. Хабаровск так в себя и не пришел.

Понравился 21-летний левый полузащитник махачкалинцев Храмцов, который далеко бросает мячи из аутов. Это действительно грозное оружие в арсенале «Динамо». Во втором тайме Махачкала сыграла по лекалам чемпионского «Рубина». Схема — 5-3-2. Гости никаких шансов хозяевам не дали. Без изъянов, без свободных зон. Великолепная тройка центральных защитников, которая снимала весь верх. Вместе с тем впереди феерил Касинтура.

Рано говорить об игровом кризисе СКА. При этом надо признать: две последние встречи команда Шаронова провела слабо. Я бы лично, кстати, не рассматривал этот матч как поединок учителя и ученика. Роман Шаронов никогда не входил в тренерский штаб Курбана Бердыева. У него свой путь.

Талалаев: «Пять раз пересмотрели эпизод. За что удаление?!»

«Химки» дома сыграли вничью с «Кубанью» (1:1). Андрей Талалаев на этот раз сделал ставку в атаке на арендованного у ЦСКА Яковлева. Владислав не подвел — сравнял счет на 28-й минуте, завершив отличную трехходовку. Ключевой момент в этой встрече произошел на 43-й минуте. Нетфуллин боролся за мяч на бровке с Лауком. Форвард «Кубани» упал, а хавбек хозяев наступил на него. Специально или случайно? Арбитр Юрий Карпов усмотрел злой умысел в действиях игрока «Химок» и показал ему красную карточку.

— Вообще не поняли, за что удалили Нетфуллина, — недоумевал на пресс-конференции Талалаев. — Пять раз пересмотрели эпизод... Уже подали протест. Мы играем дома, и постоянно происходят какие-то такие интересные события... Поблагодарил команду за матч, дал два выходных. Считаю, сегодня мы играли лучше соперника.

Любопытно, что ближе к голу после перерыва были «Химки» — Степанов угодил в перекладину. Команда Александра Григоряна не смогла реализовать численное большинство.

Щербаченко: — В нашем прошлом обзоре я говорил, что полузащитник «Кубани» Нури Абдоков — уже готовый игрок для команд премьер-лиги. Теперь то же самое могу сказать и про другого атакующего хавбека краснодарцев — Гаррика Левина. Эти двое явно выделяются на фоне остальных, уже определяют игру желто-зеленых. Левин был лучшим бомбардиром «Чертанова», теперь быстро адаптировался в первой лиге, показывает весьма зрелый футбол. В матче с «Химками» произвел на меня очень сильное впечатление. Не удивлюсь, если в скором времени и по Абдокову, и по Левину в клуб поступят интересные предложения из элитного российского дивизиона. Левин по юношам выступал в сборной вместе с Захаряном, Пиняевым, Гладышевым, Коваленко, Соколовым. Арсен уехал в Испанию, остальные сейчас в РПЛ. Думаю, Гаррик уже созрел для следующего шага в карьере.

Что касается состава «Химок», то я не понял, почему не играл Панченко. Можно предположить, что он еще не нашел взаимопонимания с партнерами, так как ранее, как правило, выходил на замену. Но вообще-то во всех предыдущих командах Кирилл был очень конкретен впереди, делал разницу, являлся лидером, разгонял атаки. Зачем же приглашать мастеровитого 34-летнего исполнителя? Чтобы он полировал лавку? Более того, против «Кубани» он не вышел даже после перерыва! Странно это все.

В целом «Кубань» выглядела предпочтительнее, играла в пас, довольно легко выходила из-под прессинга. Краснодарцы были более свежими. А хозяева показались мне уставшими физически и закрепощенными психологически. Не хватало подопечным Талалаева искры. Ставка в атаке была сделана на Яковлева, которого вернули из опалы.

Предполагалось, что в начале игры красно-черные организуют высокий прессинг. Но все это ограничилось лишь подкатами нападающих на чужой половине поля, а в какую-то систему не переросло. Не видно было рисунка, присущего командам Талалаева.

«Химки» приободрились, оказавшись в роли отыгрывающихся. Голевая комбинация, которую завершил Яковлев, была разыграна как по нотам! Более того, Корян и Магомедов вполне могли выводить хозяев вперед. Затем краснодарцы лишились Махатадзе из-за травмы, а «Химки» — Нетфуллина, который получил красную карточку. Поддерживаю решение арбитра. Хавбек хозяев поступил по-хамски, наступив на соперника открытыми шипами. Справедливое удаление за безрассудный, жестокий поступок, совершенный к тому же на бровке, — какой в нем был смысл?! Грубый фол.

После этого эпизода Талалаев, что интересно, ушел смотреть матч на трибуну. Это происходит не в первый раз. Видимо, он видит в таком подходе серьезные плюсы. Во втором тайме «Кубань» играла солидно, выделялся Темников. При этом «Химки» после удаления стали двигаться даже лучше, действовали агрессивнее. В итоге ничья. На прошлой пресс-конференции Александр Григорян заявил, что он в своей работе перешел от принципов принуждения к принципам убеждения. И было видно, что игроки уже понимают его замыслы. А вот хозяева действовали так, как будто их принуждали играть в такой футбол — позитива пока маловато. Считаю, разговоры об отставке Григоряна сейчас неуместны. «Кубань» оставляет весьма приятное впечатление.

У «Акрона» четыре тура без побед, у «Черноморца» — восемь без поражений

«Акрон» продолжает буксовать. В Жигулевске команда Евгения Калешина не переиграла крепкий «Черноморец» Константина Зырянова — 0:0. Таким образом, команда — сенсация прошлого розыгрыша Кубка России не побеждает уже в четвертом туре кряду. «Моряки» по-прежнему никому не проигрывают в лучшей лиге мира. Одна победа и семь (!) ничьих. Это что-то невероятное!

Щербаченко: — «Акрон» вышел на матч с должным настроем, атаковал, прессинговал. Понсе рвал и метал, выигрывал единоборства. Напрягал защитников. Волкова мы в работе даже не видели до перерыва. Впервые в этом сезоне увидел такой пассивный «Черноморец». Какая-то вареная команда, которая оборонялась просто числом. Фролкину приходилось все время быть в тонусе. Впереди Руденко и Делькин были полностью отрезаны от остальных партнеров.

В составе хозяев понравился правый вингер Данилин, который, к слову. перешел в «Акрон» из «Черноморца». Несмотря на возраст — ему 20, — парень показал очень зрелый футбол. Именно он мог распечатать ворота «моряков», но с двух метров пробил не слишком удачно. Фролкин успел сложиться и спасти гостей.

Начало второго тайма также осталось за хозяевами — Понсе не попал в цель, пробив головой выше ворот. И вот после этого «Черноморец» стал оживать. Коварный удар Саадуева приняла на себя штанга. Здорово вписался в игру заменивший Руденко Магомедов. Калешин ответил своими заменами, выпустив Эльдарушева, Килина и Галкина. Однако стопроцентных моментов у хозяев уже не было. «Черноморец» больше огрызался, хотя двигался не так мобильно, как в предыдущих встречах.