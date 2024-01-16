Интервью «СЭ» дал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

Другой задачи, как остаться на вершине таблицы, у нас нет

— Многих удивило лидерство махачкалинского «Динамо» в Мелбет-Первой лиге по итогам первой части сезона.

— С первого дня моего пребывания в клубе был виден потенциал команды, тренерского штаба. Мы все включились в работу. До прихода Курбана Бекиевича (Бердыева. — Прим. «СЭ») тоже была заложена приличная база.

— Но разве первое место — не сенсация?

— Я понимал, что можем оказаться в тройке. А первое место — это хороший бонус. При этом, конечно, ничего еще не решено. Сейчас пять команд находятся близко друг к другу, очковый отрыв не велик. Нам надо еще доказать свою состоятельность весной.

— После поражения в первом туре от «Торпедо» Курбан Бердыев заявил, что «Динамо» по силам решить задачу по выходу в РПЛ. Тогда это звучало довольно странно.

— Я был на том матче в Москве, воочию видел игру. Считаю, мы смотрелись очень хорошо, точно могли рассчитывать на большее. Увы, пропустили два мяча, уступили. Кстати, если сравнивать ту встречу с матчем второго круга против автозаводцев перед зимней паузой (0:2), то в первом туре, считаю, мы выглядели получше.

Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович (Гаджиев, президент клуба. — Прим. «СЭ») обладают огромным опытом, прекрасно знают возможности нашей команды. Поэтому Бердыев так и высказался еще в начале сезона.

— Какое место в лиге вы занимаете по бюджету?

— Думаю, где-то в районе 10-го. Плюс-минус.

— Скромно.

— У нас небольшой, но достойный бюджет. Мы ни на что не жалуемся, а работаем. И речь нужно вести не только о нынешнем сезоне. До нас в клубе трудились другие люди, которые создали нам большой задел.

— По ходу первой части сезона «Динамо» порой критиковали за довольно тягучий футбол. Справедливо?

— Критики есть всегда. Конечно, хочется более уверенных, ярких побед. Но команда строится не одним днем. Думаю, еще прибавим, более зрелищные игры — впереди. А результатом мы, конечно, довольны.

— Сейчас уже обозначена четкая задача — выйти в РПЛ напрямую, без стыковых игр?

— Ну мы же сейчас находимся на первом месте. Зачем же нам теперь сдавать позиции? Другого пути, как остаться на вершине таблицы до конца сезона, у нас просто нет. Сделаем все от себя зависящее для решения задачи. А там уже как решит Всевышний.

Курбан Бердыев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не напрягают разговоры о возможном уходе Бердыева

— Как вам работается с Бердыевым? Что вас в нем поразило?

— Курбана Бекиевича представлять не надо. Специалист с большой буквы, всем все давно доказавший как в России, так и в еврокубках. Его победы говорят сами за себя. Но я работаю и с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым — большим человеком в нашем футболе.

— Авторитет этих специалистов на вас не давит?

— Нет, что вы? Мне очень комфортно. Я ведь получил уникальную возможность каждый день чему-то у них учиться.

— Как удалось убедить Бердыева возглавить махачкалинское «Динамо»? У него же были какие-то сомнения?

— Сейчас нет смысла обсуждать большого тренера. Он все взвесил, сделал выбор в пользу махачкалинского «Динамо», за что мы ему очень благодарны. Фраза Бердыева, которая врезалась в память за последние месяцы? Да я стараюсь прислушиваться абсолютно ко всему, что говорят мне Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович!

— Не так давно появилась информация о предметном интересе к Бердыеву со стороны сборной Азербайджана.

— Бердыев — тренер махачкалинского «Динамо». Точка.

— И у вас есть уверенность в том, что доработает сезон до конца в Махачкале?

— Появляющиеся в СМИ слухи о нем меня не напрягают.

— Осенью в Махачкале наблюдался футбольный бум.

— Ранее была проделана огромная работа Гаджи Муслимовичем и Будуном Будуновым. Сейчас мы наблюдаем серьезный прирост зрителей. Матчи в среднем посещают по 10 тысяч человек. Это очень хороший показатель не только для города, но и для всего российского футбола. Очень много мальчишек идут в секции, в ДЮСШ. Открываются новые школы, не только государственные, но и частные. Понятно, что в республике спортом номер один остается борьба. Но популярность футбола в Дагестане сейчас резко возросла. Это не может не радовать.

— А готова ли «Анжи-Арена» к матчам премьер-лиги? Пройдет ли этот стадион процедуру лицензирования, если «Динамо» выйдет в элитный дивизион?

— Принято решение устранить все недостатки на стадионе. Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов уже имел конкретный разговор с владельцами стадиона. Думаю, все движется в правильном направлении и проблем не возникнет.

— Власти региона увеличат бюджет клуба в РПЛ?

— Премьер-лига сама по себе платит командам неплохие деньги. Это серьезное подспорье. А республика нам всегда поможет. Кроме того, в Дагестане есть много меценатов, которые оказывают поддержку «Динамо». Большое им за это спасибо. Теперь нам уже надо решить свою спортивную задачу.

Самину Абдуллахи. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Абдуллахи сам выкупил свой контракт. Не намерены продавать Касинтуру

— Поговорим о составе. Уход из команды опорника Абдуллахи стал для журналистов и специалистов неожиданностью. Большая потеря?

— Абдуллахи очень хорошо себя проявил в нашей команде. До этого он нигде так ярко не играл. Но договор по ряду причин был составлен так, что в определенный момент футболист мог покинуть клуб, заплатив некую сумму. Абдуллахи воспользовался этой опцией и, что называется, выкупил свой контракт. Мы благодарны ему за работу, самоотдачу. Считаю, «Динамо» помогло ему в дальнейшем становлении. Теперь наши пути разошлись. А сидеть и думать, кто там что потерял, а кто приобрел... Это не про нас. У Махачкалы свои задачи, у Абдуллахи — свои.

— Но ведь он, похоже, переходит к вашему прямому конкуренту — в «Химки»? Не пытались его перебудить?

— Не хочу все выносить на суд общественности. Зачем? Мы ему просто благодарны за то время, которое он провел в «Динамо». Расставание прошло корректно. Абдуллахи заплатил и ушел. Значит, у него есть привлекательное предложение.

— А есть ли предложения от клубов РПЛ по лидеру команды — атакующему полузащитнику Касинтуре?

— Эгаш очень качественный, талантливый футболист. Его прогресс буквально за два года в большом футболе поражает. Причем в «Динамо» он уже проявился в новом статусе — примерил на себя роль лидера. В «Уфе» такого с ним не происходило. Понятно, что по этому игроку всегда будут предложения, но мы не намерены их рассматривать.

— Правда, что хотите приобрести у «Кубани» полузащитника Махатадзе?

— Ну он же не ноунейм, заявил о себе еще в «Казанке», его тогда за серьезные деньги купил «Рубин». Мы за ним давно следим. Добротный футболист. Наблюдаем за Махатадзе. А что будет дальше... Посмотрим.

— Есть ли подвижки в переговорах с «Зенитом» по молодому голкиперу Москвичеву?

— Этот вратарь нам очень нравится. Один из лучших молодых голкиперов в России. Ведем переговоры с «Зенитом». Надеюсь, все разрешится положительно.

— Но у вас же есть Волк.

— Так я же ничего плохого о Давиде и не говорю. Просто нам бы хотелось поработать и с Богданом. Если Москвичев составит конкуренцию Волку, не вижу в этом ничего плохого.

— Вы согласны с тем, что у «Динамо» довольно короткая скамейка? Обоймы может не хватить на всю дистанцию?

— Мы работаем над этим вопросом. Нам есть куда стремиться. Хотим пополняться качественными, серьезными исполнителями. Но не стоит сбрасывать со счетов и дагестанскую молодежь. Это огромный пласт потенциальных игроков «Динамо». В команде еще обязательно появятся местные ребята.

Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Может ли Урунов оказаться в махачкалинском «Динамо»?

— С вашим именем часто связывают полузащитника Остона Урунова, который играл в «Уфе», а потом в «Спартаке». Вы с ним на связи?

— Периодически общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Нахожусь в довольно близких отношениях и с ним, и с его тренером. Слежу за его карьерой.

— В конце прошлого года у него закончился контракт с «Новбахором». Не было мыслей пригласить его в «Динамо»?

— Ну... Мне кажется, уровень Урунова выше уровня нашей лиги. Поэтому сейчас мне бы не хотелось говорить на эту тему.

— Созваниваетесь ли с Александром Кокориным, который при вас появился в «Спартаке»?

— Тоже друг друга поздравляем, когда есть поводы. Наблюдаю за его карьерой. Думаю, он еще не все сказал в футболе.

— Хотите сказать, что чемпионат Кипра — это слишком низкий для него уровень?

— Нет, не хочу принижать чемпионат Кипра. Но, зная возможности Саши, ему точно еще есть куда двигаться.

— Если Махачкала выйдет в РПЛ, предложите ему контракт? Он же в свое время уже переходил в «Анжи», но не провел ни одного матча, вскоре вернувшись в «Динамо».

— Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет? Российский нападающий серьезного уровня всегда находится в списках футбольных руководителей. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед, развиваться. Но нам сначала надо выйти в РПЛ.

Шамиль Газизов и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Моя фраза в «Спартаке» про «перчатку, брошенную «Зениту»? Я за свои слова отвечал

— В завершение разговора, если позволите, несколько вопросов не про махачкалинское «Динамо». Это правда, что в прошлом году вас звало на работу другое «Динамо» — московское?

— Я являюсь генеральным директором махачкалинского «Динамо». Зачем мне что-то подтверждать или опровергать по этой теме?

— Часто ли вам припоминают фразу, которую вы сказали, придя в «Спартак»: «Мы готовы бросить перчатку «Зениту»?

— А что не так с той фразой? Я покинул «Спартак», когда мы боролись с «Зенитом» за первое место. Так что все соответствовало действительности. Я за свои слова отвечал. Это потом уже пошли набросы определенных людей в мою сторону. Ну что поделать... Это жизнь.

— Перчатка, брошенная в этом сезоне «Краснодаром», долетит в итоге до «Зенита»?

— Я просто рад за «Краснодар», который уже составил серьезную конкуренцию «Зениту». Чемпионат от этого только выиграл.

— Когда все-таки разрешится ваш судебный спор со «Спартаком» и лично с Леонидом Федуном? (В июне 2021 года Газизов подал в суд на «Спартак» из-за долга в 299,4 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»).

— Я не раз говорил, что готов договариваться. Чем быстрее это все закончится, тем лучше. Юридический спор — это всегда затратная и эмоциональная история. Никому ничего хорошего она не принесет. Нынешнее руководство клуба настроено конструктивно. Надеюсь, все вскоре разрешится.

— А вы ни разу не общались с Федуном тет-а-тет после ухода из «Спартака»?

— Нет, конечно.

— И желания такого у вас нет?

— Можно я оставлю этот вопрос без комментариев?