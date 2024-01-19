Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Спартака-2»

Дмитрий Комбаров возглавил «Спартака-2», сообщает пресс-служба красно-белых.

«Команда будет заявлена для участия во второй лиге российского футбола. По решению болельщиков она сохранит прежнее название — «Спартак-2». Поздравляем Дмитрия Комбарова с возвращением в «Спартак» и желаем ему успехов в работе с красно-белой молодежью!» — говорится в заявлении красно-белых.

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

После завершения карьеры игрока Комбаров получил тренерскую лицензию УЕФА А, а осенью прошлого года посещал тренировку первой команды красно-белых как слушатель Академии РФС, обучающийся на лицензию Pro. С лета 2022 года Дмитрий возглавлял клуб второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.