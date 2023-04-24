ФНЛ уведомила четыре клуба Крыма о принятии в лигу в случае прохождения лицензирования

ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС, сообщает «РБ Спорт».

Ранее директор «Севастополя» Валерий Чалый сообщал, что на крымский полуостров приезжала комиссия РФС, которая сообщила клубам о необходимости готовить документы для лицензирования.

По информации издания, на днях ФНЛ прислала «Севастополю», «Таврии», ялтинскому «Рубину» и «Океану» договоры, которые руководители команд обязаны заполнить и отправить обратно.

В случае успешного прохождения лицензирования в конце мая, согласно этим документам, клубы будут зачислены в число участников первой группы (зона «Юг») Второй лиги.