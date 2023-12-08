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Сегодня, 07:00

Главный тренер «Рубин Ялта»: «Не чувствуем никакой опасности в связи с геолокацией»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер ялтинского «Рубина» Алексей Грачев в интервью «СЭ» заявил, что не чувствует опасности из-за местоположения клуба.

— Чувствуете ли вы опасность в связи с геолокацией клуба?

— Опасности никакой не чувствуем. Ее и не чувствовали все наши гости — команды-соперники, приезжавшие в течение сезона в Ялту играть с нами. После ситуации с Крымским мостом мы просто больше времени тратили на паромной переправе, но достаточно быстро освоили альтернативный путь через новые территории и стали первой командой полуострова, которая фактически открыла этот путь.

Алексей Грачев. «Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»

Ранее «Рубин Ялта» выиграл серебряные медали первенства второго дивизиона Б в группе 1 в свой дебютный сезон на всероссийском уровне.

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