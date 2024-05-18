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Сегодня, 14:30

Первак не исключил, что РПЛ расширят до 18 команд

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак допустил, что в ближайшем будущем РПЛ расширят до 18 клубов.

«Сейчас «Сочи» два матча выиграет и останется в премьер-лиге. Вообще, надо расширять лигу до 18 команд. Несмотря на мои шутки, могут так сделать. Могут быть задействованы какие-то административные ресурсы и так далее. Давно же хотят расширить. Политически «Балтику» терять не стоит: есть стадион, болельщики ходят. Да и все команды, которые внизу турнирной таблицы, политически выгодны. Все интересные. «Сочи», «Пари НН», «Урал» с новыми стадионами. Что стадионы то бросать? «Мордовию» бросили и что? Там уже, наверное, козы пасутся», — приводит слова Первака Legalbet.

После 28 туров РПЛ в зоне прямого вылета находятся «Сочи» (23 очка) и «Балтика» (26).

В ближайших матчах калининградцы встретятся в гостях с «Ростовом», а «Сочи» примет «Краснодар».

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Балтика
ФК Сочи
Юрий Первак
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