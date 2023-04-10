Харлачев опроверг информацию о своей возможной отставке из «Сокола»

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев опроверг информацию о своей возможной отставке с поста главного тренера саратовского «Сокола».

«Отставка? Нет, такого нет. Чувствую ли я кредит доверия со стороны руководства? Не знаю, откуда у вас такая информация. У нас все нормально, все по плану. Никакой паники нет совершенно. Все хорошо. Два поражения совершенно ничего не усложнили. Переживаний по поводу будущего нет», — приводит слова Харлачева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в «Соколе» хотели бы видеть на посту главного тренера Артема Горлова, недавно уволенного из «Пари НН».

«Сокол» лидирует в группе 3 во Второй лиге (27 очков в 12 матчах), но после возобновления турнира команда Харлачева проиграла два матча — 1:2 в Брянске и 1:3 дома липецкому «Металлургу».