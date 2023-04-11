Исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна обвиняют в 11 эпизодах подкупа

Исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян, которому предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на соревнованиях, подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело исполнительного директора «Чайки» стало следствием первого в России уголовного дела о договорном матче между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец».

11 апреля прошел допрос трех свидетелей: ассистента судьи на прошедшем 15 апреля 2019 года матче «Чайка» — «Краснодар 3» Романа Селезнева, который сообщил, что после игры получил от судьи Игоря Верткова перевод на свою карту 10 тысяч рублей; инспектора матча, прошедшего 11 ноября 2018 года, между «Чайкой» и «Динамо Ставрополь» Владимира Степанищева, который сообщил о получении после матча от судьи Романа Сафьяна перевода 10 тысяч рублей, а также первого помощника судьи Алексея Линкина, который дважды получил на свою карту перевод от судьи Антона Фролова: после матча 10 октября 2018 года между «Чайкой» и «Спартаком» (Нальчик) — 30 тысяч рублей, после матча 16 марта 2019-го «Чайка» — «Машук КМВ» — 60 тысяч рублей, чтобы, по его словам, половину перевести еще и воронежскому арбитру Александру Чекалину.

В суде продолжается допрос свидетелей, в настоящее время допрошены 7 из 86 человек. Следующее заседание назначено на 11 мая.

По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям за суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей отступить от объективного судейства и создать условия для выигрыша «Чайки».

Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.