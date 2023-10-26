Кутепов — о бизнесе в сфере спортивной медицины: «Серьезно за это взялись!»

Капитан «Велеса» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал об открытии бизнеса в сфере спортивной медицины.

«Это моя идея, которая возникла не вчера, не месяц и даже не три месяца назад, — сказал Кутепов «СЭ». — Эту идею я вынашивал около полутора лет. Мне это интересно, хочу попробовать реализовать свой проект в этой сфере. Как спортсмен я знаю нюансы и тонкости, которые могут возникнуть в процессе восстановления. Знаю, как преподнести людям услугу, которую они ищут, потому что сам был на их месте. С партнером по данному проекту мы познакомились в «Торпедо», все встречи в жизни неслучайны. Пока был в команде, рассказывал про этот проект, идею. В один день он мне позвонил: «Есть шанс. Одна фирма хочет поработать в этом направлении. Ты хочешь?» — «Конечно, хочу!»

Кутепов также отметил, что готов серьезно заниматься бизнесом.

«Это оказание услуг в сфере спортивной медицины: восстановление, медицинские услуги. Не могу пока все раскрывать. Сперва хотелось бы, чтобы все заработало. Мы сейчас в стадии регистрации. Проходим бумажную волокиту, оформление. Но мы серьезно за это взялись, будем идти до счастливого регистрационного штампа!» — добавил Кутепов.

Кутепов стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 8 матчей и отличился одним голом.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».