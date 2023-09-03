Нападающий ялтинского «Рубина» Зинченко прокомментировал промежуточное первое место команды в ФНЛ-2

Нападающий ФК «Рубин Ялта» Илья Зинченко прокомментировал «СЭ» победу над «Кубань Холдингом» (1:0) в матче 8-го тура второй лиги Б.

«Очень тяжелый матч, все-таки это была игра за первое место. Мы ожидали, что соперник навяжет борьбу и нам будет сложно создавать моменты. И все же нам удалось забить гол, который принес победу и первое место в турнирной таблице. Спасибо команде и тренерскому штабу и особая благодарность нашим болельщикам за потрясающую громкую поддержку. С победой, Ялта!» — сказал Зинченко «СЭ».

После семи туров «Рубин Ялта» занимает первое место в турнирной таблице второй лиги Б, набрав 14 очков.