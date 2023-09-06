В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым

Президент «Велеса» Евгений Шиленков сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с защитником Ильей Кутеповым. Ранее о такой возможности сообщал «Чемпионат».

«Мы действительно сегодня подписали контракт с Кутеповым. Детали контракта сообщать не буду, это конфиденциальная информация», — сказал Шиленков «СЭ».

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.