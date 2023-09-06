Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 15:16

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Илья Кутепов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент «Велеса» Евгений Шиленков сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с защитником Ильей Кутеповым. Ранее о такой возможности сообщал «Чемпионат».

«Мы действительно сегодня подписали контракт с Кутеповым. Детали контракта сообщать не буду, это конфиденциальная информация», — сказал Шиленков «СЭ».

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.

Илья Кутепов
Футбол
ФК Велес
2
Обсудить
Читайте также
На главный шахматный турнир страны впервые заявлены сразу две девушки. Слабый пол наступает?
Смена триколора. Юная российская теннисистка Ефремова теперь будет представлять Францию
В Кремле заявили о настороженности в связи с военными учениями США в Армении
ВС РФ вернулись на позиции в южной части Работино
Молдавия после аудита согласилась оплатить «Газпрому» только $8,6 млн долга
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий ялтинского «Рубина» Зинченко прокомментировал промежуточное первое место команды в ФНЛ-2