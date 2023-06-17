Сергей Гуренко стал новым главным тренером «Уфы»

«Уфа» объявила о назначении Сергея Гуренко новым главным тренером команды.

Срок контракта с 50-летним белорусским специалистом не уточняется.

Гуренко начал тренерскую карьеру в 2009 году в минском «Динамо». После этого он работал в тренерских штабах «Краснодара», нальчикского «Спартака», «Амкара», бельгийского «Стандарта» и сборной Сербии, а также возглавлял «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо» и солигорский «Шахтер».

Последним местом работы Гуренко был клуб «Юни Минск», в котором он занимал должность советника.

В статусе футболиста Гуренко провел более 100 матчей за московский «Локомотив».