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Сегодня, 15:53

Сергей Гуренко стал новым главным тренером «Уфы»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Гуренко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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«Уфа» объявила о назначении Сергея Гуренко новым главным тренером команды.

Срок контракта с 50-летним белорусским специалистом не уточняется.

Гуренко начал тренерскую карьеру в 2009 году в минском «Динамо». После этого он работал в тренерских штабах «Краснодара», нальчикского «Спартака», «Амкара», бельгийского «Стандарта» и сборной Сербии, а также возглавлял «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо» и солигорский «Шахтер».

Последним местом работы Гуренко был клуб «Юни Минск», в котором он занимал должность советника.

В статусе футболиста Гуренко провел более 100 матчей за московский «Локомотив».

Сергей Гуренко
Футбол
ФК Уфа
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