Валерий Данченко стал менеджером ассистентов арбитров второй лиги

Арбитр Валерий Данченко будет работать менеджером ассистентов арбитров второй лиги, сообщает официальный сайт РФС,

45-летний арбитр работал на высшем уровне с 2010 года. В своем последнем матче он был помощником резервного арбитра на суперфинале FONBET Кубка России в сезоне-2022/23, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

«Большое спасибо Российскому футбольному союзу за это предложение. Я провел в судействе больше 25 лет, за это время у меня было много ярких и запоминающихся матчей, в том числе 2 финала Кубка, 3 Суперкубка России, матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Пришло время передать этот опыт молодым судьям. Во второй лиге работает много перспективных ассистентов, постараюсь помочь их развитию и профессиональному росту», — приводит слова Данченко официальный сайт РФС.